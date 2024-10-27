Denizli Orman Yangınına Helikopter Desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bir helikopter görevlendirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim 2024'te meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait bir adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi."
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