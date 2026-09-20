Denizli Pamukkale'de 35 yaşındaki kişi bıçakla öldürüldü, 15 yaşındaki şüpheli yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Deliktaş Mahallesi'nde yolda yürüyen Kazım Kavaklı (35) ile yabancı uyruklu F.J. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda F.J, Kavaklı'yı bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kazım Kavaklı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli yakalandı.