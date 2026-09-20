Denizli Pamukkale'de 35 yaşındaki kişi bıçakla öldürüldü, 15 yaşındaki şüpheli yakalandı

Denizli Pamukkale'de 35 yaşındaki kişi bıçakla öldürüldü, 15 yaşındaki şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Pamukkale'deki Deliktaş Mahallesi'nde 35 yaşındaki kişi ile 15 yaşındaki şüpheli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve şüpheli, kişiyi bıçakladı. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 35 yaşındaki kişi kurtarılamazken, kaçan 15 yaşındaki şüpheli yakalandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Deliktaş Mahallesi'nde yolda yürüyen Kazım Kavaklı (35) ile yabancı uyruklu F.J. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda F.J, Kavaklı'yı bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kazım Kavaklı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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