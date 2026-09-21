Denizli Sarayköy'de domuz sürüsüne çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Denizli Sarayköy'de domuz sürüsüne çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Sarayköy'de motosikletin Tosunlar Mahallesi yakınlarında yola çıkan domuz sürüsüne çarpması sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde motosikletin domuz sürüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İsmail Eşref Azgınoğlu (45) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tosunlar Mahallesi yakınlarında yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.???????
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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