Denizli Tavas'ta pikabın çarptığı üç tekerlekli bisikletin 93 yaşındaki sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Tavas ilçesinde A.D. yönetimindeki pikap, Orta Mahallesi Menderes Bulvarı'nda 93 yaşındaki sürücünün kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, pikap sürücüsü A.D. gözaltına alındı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde pikabın çarptığı üç tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.D. yönetimindeki??????? plakası öğrenilemeyen pikap, Orta Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Hasan Hüseyin Büyükelyas (93) idaresindeki 20 AKJ 363 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Büyükelyas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
A.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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