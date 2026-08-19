Denizolgun'un Şüpheli Ölümünde Mezar Açma İşlemi Tamamlandı - Son Dakika
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Denizolgun'un Şüpheli Ölümünde Mezar Açma İşlemi Tamamlandı

Denizolgun\'un Şüpheli Ölümünde Mezar Açma İşlemi Tamamlandı
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Eski Bakan Denizolgun'un mezarı açıldı, ölüm nedeni için adli inceleme süreci başladı.

(ANKARA) - Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda başlatılan "fethi kabir" (mezar açma) işlemi tamamlandı.

Karar kapsamında Arif Ahmet Denizolgun'un kabri açılarak ölüm nedeninin kesin tespiti için adli inceleme süreci başlatıldı. Yıllardır kamuoyunda tartışılan "Ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti, yoksa dış bir müdahale mi var?" sorusu, elde edilecek bilimsel ve adli bulgular ışığında nihai yanıtını bulacak.

Denizolgun'un vefatına ilişkin dosyada yer alan ve uzun süredir tartışma yaratan şüpheli unsurlar şöyle sıralanıd:

"Ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesindeki şüpheli gecikme, ceset üzerinde bulunduğu ileri sürülen dikkat çekici bulgular, dönemin Adli Tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar."

Süreci, faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon görevi yürüten Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da yakından takip ediyor.

Kısa süre önce Denizolgun ailesinin de söz konusu Daire Başkanlığına resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Fethi kabir işlemi sonrası elde edilen bulgular, Adli Tıp Kurumunca incelenerek yıllardır süregelen şüphelerin tamamen aydınlatılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

İnceleme, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizolgun'un Şüpheli Ölümünde Mezar Açma İşlemi Tamamlandı - Son Dakika

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