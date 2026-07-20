Deprem Bölgesinde Yolcu Sayısı Artış Gösterdi

6 Nisan 1920

1- Depremden etkilenen illerdeki hava yolu yolcu sayısı afet öncesini aştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedeki 9 havalimanında, bu yılın ocak-haziran döneminde 7 milyon 490 bin 407 yolcu seyahat etti

Söz konusu havalimanlarının 8'inde, yolcu sayılarında deprem öncesine göre önemli artışlar kaydedildi

(Mertkan Oruç/Ankara)

2- Darphane yılın ilk yarısında 9,8 milyondan fazla altın bastı

Ziynet cumhuriyet altınları kategorisinde çeyrek altın, en fazla basılan altın çeşidi oldu

Sikke cumhuriyet altınları kategorisinde ise en çok 1 milyon 227 bin 909 adetle birlik (tam) cumhuriyet altını basıldı

(Mahmut Çil/İstanbul)

3- Yargıtay'dan boyalı çıkan sıfır otomobil için "değer kaybı ödensin" kararı

Adana'da sıfır kilometre satın alınan otomobilin bazı parçalarının boyalı çıkması üzerine açılan davada, "gizli ayıplı" sayılan aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verildi

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, ayıbın sürüş güvenliğini etkilemediği ve değişimin orantısız olduğu gerekçeleriyle yerel mahkeme kararını bozarak davacıya değer kaybı ödenmesine hükmetti

(Abdullah Sarica/Ankara)

4- Otomobilde dizel ve LPG'nin payı azalırken hibrit ve elektrikliye ilgi artıyor

Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobiller arasında 2020'de yüzde 38,3 olan dizel yakıtlı otomobillerin payı bu yılın haziran sonu itibarıyla yüzde 32,1'e, LPG'lilerin payı ise yüzde 36,7'den yüzde 29,4'e geriledi

Aynı dönemde hibrit otomobillerin payı yüzde 0,3'ten yüzde 4,7'ye, 2022'de yüzde 0,1 olan elektriklilerin payı ise haziran sonunda yüzde 2,5'e yükseldi

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- Türkiye'nin "genç zihinleri" uluslararası matematik yarışmasından 53 madalyayla döndü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen World Mathematics Invitational 2026 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, 2 elmas, 6 altın, 11 gümüş, 34 bronz madalya kazandı

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

6- Türkiye'de geçen ay 149 şiddetli meteorolojik olay kayıtlara geçti

Haziranda yurt genelinde kaydedilen şiddetli meteorolojik olaylarda 60 vakayla ilk sırada yer alan doluyu, 57 vakayla şiddetli yağış ve sel izledi

Geçen ay kayıtlara geçen 149 şiddetli meteorolojik olayın yaklaşık yüzde 80'ini dolu ile şiddetli yağış ve sel oluşturdu

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

7- Bankaların sektörlere sağladığı kaynak 26,8 trilyon liraya ulaştı

Sektör bazında bakıldığında, nakdi kredilerde en büyük payı yüzde 23 ile imalat sanayisi alırken, mayıs ayı itibarıyla imalat sanayisine 6 trilyon 53 milyar 21,9 milyon liralık nakdi kredi kullandırıldı

Bu yılın mayıs ayı itibarıyla KOBİ'lere sağlanan kredi hacmi 7 trilyon 26 milyar 625 milyon lira düzeyinde gerçekleşti

(Ali Canberk Özbuğutu-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

8- Kıbrıslı Mücahitler, Barış Harekatı ile Mehmetçiğin Ada'ya çıktığı ilk günleri anlattı

Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahidi Hüseyin Arpalıklı:

"Türk askeri gelince bizde korku diye bir şey kalmadı"

Mücahit Halil Coşkun Alaslanlı:

"Türk askerini görünce onlara sarılıp ağladık"

(Mehmet Kemal Firik/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Pierre Loti'nin Fransa'daki evi, Türk-İslam mimarisinin izlerini taşıyor

Rochefort Müzeleri Küratörü Claude Stefani:

"Sokakta olduğunuzda, son derece sade, gösterişsiz bir ev görünüyor. Ancak içine girdiğinizde hızlı bir şekilde egzotik dekorlarla karşılaşıyorsunuz, bir Japon pagodası, bir Türk salonu, bir Arap odası, cami, Çin odası ve ardından büyük dekorlar, gotik bir oda, büyük bir Rönesans salonu"

???????(Esra Taşkın/Rochefort) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İTÜ'nün otonom kara aracı "Ayaz" ABD'deki yarışmada dünya ikinciliği elde etti

Kara araçları alanının en prestijli uluslararası organizasyonları arasında gösterilen Intelligent Ground Vehicle Competition'da yarışan İTÜ RAKE Takımı'nın kaptanı Aktaş:

"Dünyanın farklı ülkelerinden birçok takım bir sene boyunca bu yarışma için çalışıyor. Biz de orada ülkemizi ve İTÜ'yü temsil ettik, dünya ikincisi olduk. Bu bizim için mükemmel bir gurur kaynağı. Çok mutlu olduk, emeklerimizin karşılığını aldık"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Akdeniz'deki orkinos avcılığı, küresel balıkçılığın 2 katı karbon ayak izine neden oluyor

Bilim insanlarının Akdeniz'de Atlantik mavi yüzgeçli orkinos avcılığına yönelik karbon ayak izi araştırması, avlanan her bir kilogram orkinos için 2024 yılında ortalama 4,88 kilogram karbondioksit salımı gerçekleştiğini gösterdi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Dereli:

"Toplam yakıtın yaklaşık yüzde 90'ı arama ve av sahalarına ulaşım sırasında tüketiliyor. Bu nedenle sadece avlama teknolojisini değil, lojistik süreçleri de optimize etmek gerekiyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

12- Fenerbahçe, Avrupa'da 301. maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 300 maçta 118 galibiyet, 65 beraberlik ve 117 yenilgi yaşadı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 42 eleme müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, 15 galibiyet elde ederken, 13 beraberlik yaşadı ve 14 kez mağlup oldu

(Süha Gür/ İstanbul) (Grafikli)

13- Fenerbahçe'nin "Şampiyonlar Ligi" hasreti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon 2. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında lig ve grup aşamasına 17 sezondur kalamıyor

Fenerbahçe, 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en önemli başarısını 2007-08 sezonunda çeyrek final oynayarak aldı

(Süha Gür/ İstanbul)

14- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilkler yaşandı

İlk kez 3 ülkenin düzenlediği Dünya Kupası'nda 48 takım yer aldı, 104 maç oynandı

Arjantin'i finalde 1-0 yenen İspanya, turnuva boyunca kalesinde yalnızca 1 gol görerek rekor kırdı

İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 mağlup ettiği 3'üncülük maçı, tarihin en gollü 5. maçı oldu

10 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Fransız oyuncu Kylien Mbappe, toplamda 22 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu

Uluslararası Futbol Birliğinin (IFAB) uygulamaya koyduğu yeni kurallar, ilk kez Dünya Kupası'nda uygulandı

Final maçının devre arasında yapılan sahne şovları sebebiyle ikinci yarı 27 dakikalık aranın ardından sonra başladı

(Bozhan Memiş/ Miami)

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