Deprem Davalarında 'Olası Kast' Mücadelesi ve Adalet Arayışı

Ankara Barosu Afet Hukuku ve Koordinasyon Merkezi, 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen süren deprem davalarındaki sorunlara dikkat çekmek için 'Deprem Davaları: Sorumluluk ve Adalet' başlıklı sempozyum düzenledi. Adalet Peşinde Aileleri Platformu avukatlarından Duygu İnegöllü, sempozyumda yaşananları ve davalardaki zorlukları değerlendirdi.

İnegöllü, sempozyuma gelirken şok yaşadıklarını belirterek, konuşmacı olarak katıldıkları için Mühendisler Odası tarafından kınandıklarını ifade etti. Müteahhitlerin ve kamu görevlilerinin 'olası kast'tan yargılanması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı. Deprem dosyalarının 'olası kast'a müsait olduğunu, ancak adil yargılamaların yapılmadığını söyledi.

Sanıkların duruşmalara gelmediğini, çapraz sorguya alınamadıklarını ve mağdurların soru soramadığını belirten İnegöllü, müteahhitlerin yakalama kararıyla getirilip serbest bırakıldığını, bu durumun 'bilinçli taksir'den ceza almalarını sağlamaya yönelik olduğunu iddia etti. Hakim ve savcıların bakış açısını değiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Dosyalarda kaçak katlar, inşaat mühendislerinin çoklu rolleri ve yapı denetim sorumlularının imzalarının kötüye kullanılması gibi sorunların 'olası kast' örnekleri olduğunu savundu. Adil yargılamalarla bu durumların ortaya çıkarılabileceğine inandığını belirtti.

İnegöllü, Alpargün Davası'nda 'olası kast'tan hüküm kurulduğunu ve bu kararın bozulmaya çalışıldığını söyleyerek, 20 Nisan'daki duruşmada olacaklarını açıkladı. Ayrıca, yarın Ankara Güvenpark'ta ve pazartesi Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu, herkesi destek vermeye çağırdı.