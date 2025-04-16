Deprem konutlarını gezen vatandaşlar: "Çok güzel dört dörtlük, hoşumuza gitti" - Son Dakika
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Deprem konutlarını gezen vatandaşlar: "Çok güzel dört dörtlük, hoşumuza gitti"

Deprem konutlarını gezen vatandaşlar: "Çok güzel dört dörtlük, hoşumuza gitti" 64 yaşındaki Şazenuş Dingiş: "Şu anda oğlumun evini gezdim, çok hoşuma gitti, dört dörtlük" "Buranın Ebrar Sitesi olarak değil de Recep Tayyip Erdoğan Sitesi olarak dillendirilmesini rica ediyorum, çünkü onun her...

16.04.2025 20:47
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Deprem konutlarını gezen vatandaşlar: "Çok güzel dört dörtlük, hoşumuza gitti"

64 yaşındaki Şazenuş Dingiş:

"Şu anda oğlumun evini gezdim, çok hoşuma gitti, dört dörtlük"

"Buranın Ebrar Sitesi olarak değil de Recep Tayyip Erdoğan Sitesi olarak dillendirilmesini rica ediyorum, çünkü onun her yerde imzası var"

Depremzedelerden Ayşe Yılmaz:

"Yeni evleri gezdik, çok güzel"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde bin 400 kişinin hayatını kaybettiği, depremin simge yerlerinden biri olan Ebrar Sitesi'nde yaşam yeniden başlıyor. Biten konutları gezen hak sahipleri ve yakınları evleri çok beğendiklerini belirterek, "Buranın Ebrar Sitesi olarak değil de Recep Tayyip Erdoğan Sitesi olarak dillendirilmesini rica ediyorum, çünkü onun her yerde imzası var" dedi.

Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bulunan 22 bloktan oluşan yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Ebrar Sitesi'ndeki binalardan 18'i 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği, depremin simge yeri olan bölge rezerv alan ilan edilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bölgede 97'si iş yeri, 678'i konut olmak üzere toplam 775 bağımsız bölüm inşa edildi. Tamamlanan konutların hak sahiplerin belirlenerek anahtar teslimleri gerçekleştirilmeye başlandı. Anahtarlarını alanlar, buruk bir sevinçle de olsa dairelerini gezdi.

"Oğlumun evini gezdim çok hoşuma gitti"

64 yaşındaki Şazenuş Dingiş, "Deprem sonrası çadır kentte kaldık. Yeni konutlar yapıldı ve şu anda oğlumun evini gezdim çok hoşuma gitti, çok güzel dört dörtlük. Zor günler geçirdik, çok ağladım. Benim isteğim, ricam var. Buranın Ebrar Sitesi olarak değil de Recep Tayyip Erdoğan Sitesi olarak dillendirilmesini rica ediyorum. Çünkü onun her yerde imzası var. Kendisi gitse bile hatıraları kalsın. Allah'ın izni ile bizim devletimize bu imkanları verdi ve bizleri bu imkanlara kavuşturdu. Allah razı olsun devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan ve insanlarımızdan. Evime geçince Cumhurbaşkanımızı misafir etmek isterim. Evladım ile sevgisi aynı" diye konuştu.

Depremzedelerden Ayşe Yılmaz ise, "Çok güzel, emeği geçenlerin ellerine sağlık. Yeni evleri gezdik çok hoşuma gitti" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Deprem konutlarını gezen vatandaşlar: 'Çok güzel dört dörtlük, hoşumuza gitti' - Son Dakika

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