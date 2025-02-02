Deprem Mağdurlarından Adalet İsyanı - Son Dakika
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Deprem Mağdurlarından Adalet İsyanı

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Sanatçılar, 6 Şubat depremleri için sorumluların yargılanmamasına tepki gösterdi.

02.02.2025 14:31
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(ANKARA) - Oyuncular, müzisyenler ve şarkıcılar, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen sorumluların yargılanmamasına tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Adalet sağlanmadı. Hala acılıyız, hala öfkeliyiz, hala yastayız" denildi.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti.

Gazeteci İrfan Değirmenci, müzisyen Selin Sümbültepe, avukat Eren Can, sinema oyuncusu Rüştü Onur Atilla, oyuncular Özgün Bayraktar, Ceren Taşçı, şarkıcı Ozbi, müzisyen Melisa Karakurt, oyuncu Doğan Akdoğan, müzisyen Kamufle, şarkıcı Eda Baba, şarkıcı Gökhan Türkmen, oyuncu Selin Şekerci, şarkıcı Kalben ile Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan Döne Kaya, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen sorumluların yargılanmamasına tepki gösterdi.

"Deprem suçlularının yargılanıp cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Gazeteci, müzisyen, oyuncu ve şarkıcıların yaptığı ortak açıklama şöyle:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Adalet sağlanmadı. Hala acılıyız, hala öfkeliyiz, hala yastayız. Halen savcılık soruşturmasında hiç bilirkişi raporu gelmeyen dosyalar var. Bilirkişi raporu gelmiş olsa bile iddianamesi düzenlenmeyerek ceza davası açılmamış olan çok sayıda dosya var. İddianame düzenlenmiş, ceza davası açılmış olsa dahi sanıkların firari olduğu, tutuksuz yargılandığı, bu nedenle de sürecin ağır aksak ilerlediği, bir türlü karar aşamasına gelemeyen dosyalar var ve sonuçlanan dosya sayısı ise çok az.

Depremin ardından, idarenin ve kamu görevlilerinin sorumlulukları gerektiği gibi araştırılmamış, sorumluluklarının yerine getirilmediği durumlar göz ardı edilmiştir. Oysa, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmemesi, bir toplumun güvenliğini ve canını tehdit eden, affedilmemesi gereken bir sorumluluktur.

Bu cezasızlık hali, yalnızca hukukun üstünlüğüne ve adalet arayışına darbe vurmakla kalmamış, aynı zamanda mağdur ailelerin acılarını derinleştirmiştir. Kaybettiğimiz canları geri getirebilmek mümkün değildir. Ancak, onların hatıralarını onurlandırmanın ve benzer felaketlerin önüne geçmenin yolu, adaletin sağlanmasıdır. Kayıplarımızın ardından yas tutarken bizler için, sevdiklerimiz için, hayatımız için adaletin sağlandığını görmek mümkün. Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak, deprem suçlularının yargılanıp cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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