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Deprem Sonrası Esnafın Sorunları

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AESOB Başkanı Durunay, esnafın deprem sonrası mücbir sebep ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini anlattı.

31.01.2025 10:29
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HABER: Mehmet OFLAZ - Mehmet Duran ÖZKAN

(ADIYAMAN) - Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Durunay, 6 Şubat depremleri sonrasında esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunları ve atılması gereken adımları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Durunay, mücbir sebep haline ilişkin olarak, "Mücbir sebep birkaç sefer uzatılıyor ama devletimizin bu konuda bir çözüm getirmesi gerekiyor. Mağdur olan esnaf sanatkarlarımızın veya depremzedelerimizin mağduriyetini gidermek adına bir yapılanma olması gerekiyor. Bakanlık bir harita çıkararak mağdur olan esnaf sanatkarlara hem uzun vadeli bir kredinin çıkması gerekiyor, hem de bu mücbir sebebin biraz daha uzatılması gerekiyor" dedi.

AESOB Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Durunay, 6 Şubat depremleri sonrasında şehirde esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Durunay, depremlerde esnaf ve sanatkarların da zarar gördüğünü hatırlatarak, "Bina altlarındaki küçük esnaf ve sanatkarımız çok zarar gördü. Hem malı gitti. Hem de tabiri caizse canı gitti. İşte o kış günü çadırlardan konteynere geçildi, konteynerden geçici barınma yerleri oluşturuldu. Bunun yanında esnaf sanatkarımıza da yer ayarlayabilmek için 9 noktada geçici çarşılar planlandı. Oralara 450 kişiye yakın esnaf yerleştirildi" dedi.

"Mağdur olan esnaf ve sanatkarlara uzun vadeli bir kredinin çıkması gerekiyor"

Durunay, hizmet sektörünün yanı sıra muhasebeciler, avukatlar ve sigortacılar içinde konteyner ve geçici yerleşim ayarlamaya çalıştıklarını anlattı. Durunay, konteynerlerde ve geçici çarşılara yerleşen esnaf ve sanatkarların 7-8 ay sonra para kazanmaya başladığını belirtti.

Durunay, mücbir sebep haline ilişkin, "Esnaf ve sanatkarların BAĞ-KUR primleri birikti, SSK'dan birikti. Mücbir sebep birkaç sefer uzatılıyor ama devletimizin bu konuda bir çözüm getirmesi gerekiyor. Mağdur olan esnaf sanatkarlarımızın veya depremzedelerimizin mağduriyetini gidermek adına bir yapılanma olması gerekiyor. Bakanlık bir harita çıkararak mağdur olan esnaf sanatkarlara hem uzun vadeli bir kredinin çıkması gerekiyor, hem de bu mücbir sebebin biraz daha uzatılması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak akıl" vurgusu...

Durunay, illerde kalıcı konutların yanı sıra esnaf ve sanatkarlar içinde projeler üretilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Kalıcı konutlar yapılırken, şehir içinde bizim kalıcı projeler üretmemiz gerekiyor. Ancak Adıyaman'da biraz gecikmiş oldu. Bu projeler başlatılsaydı, belki esnaf sanatkarımız şu anda kendi iş yerinde işyerini idame ettiriyordu. Yeni yeni başladı. Umarım bu eski yerleşim bölgelerinde kalıcı çarşılar, caddeleri geniş, güzel iş yerleri yapıldıkça esnafımız oraya yerleşerek, bir nebze hem ticaretin dönüşü hem de Adıyaman'ın canlanması konusunda ona ihtiyaç var.

Yani eski çarşı dediğimiz yerlerin tekrar ticaret konusunda, ticarethanelerin yapılması ve dükkanların yapılması gerekiyor. Adıyaman'da bu ticaretin canlanması veya tekrar yaşanabilir bir ile kavuşmamız için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Birlikte akıl yürütmemiz gerekiyor. Hem siyasilerimiz, hem valilerimiz, hem bürokratlarımızla birlikte Adıyaman'a ne yapabiliriz, hangi projeleri uygulayabiliriz, bunu ortak akılla yürütmek gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Adıyaman, Ekonomi, Güncel, Deprem, Yaşam, Son Dakika

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