Deprem Tatbikatında Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Senaryo gereği enkaz altında ve okulda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
ISPARTA - Isparta'da 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle yıkım çalışmaları devam eden okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği enkaz altında ve okulda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Isparta'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), Isparta İtfaiyesi, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla yeniden yapım için yıkım çalışmaları devam eden Ülkü Ortaokulu binası enkazında arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Gönen ilçesi İğdecik köyü merkezli meydana gelen depremin ardından ekipler hızla enkaz bölgesine ulaştı. Enkazda yapılan termal kamera taraması, elektronik ses dinleme sonucunda canlı varlığı tespit edildi. Ekipler canlı tespit edilen noktalarda hummalı bir çalışma yürüterek enkaz altında kalan vatandaşları çıkararak sağlık kuruluşlarına sevk etti.
60 personelin katıldığı tatbikat sırasında gerçekçi bir senaryo ve profesyonel bir müdahale sergilendi. Tatbikatta, ekiplerin koordinasyonu, iletişimi ve ekipman kullanımı da değerlendirildi.
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