Deprem Uzmanı Moriwaki, Deprem Haftası'nda Tuzlalılara Farkındalık Semineri Verdi

09.03.2026 11:44  Güncelleme: 12:45
Tuzla’da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen seminerde deprem bilinci ve afetlere hazırlık konuları ele alındı. Tuzla’nın fay hatlarına görece yakın bir yerde olduğunu belirten Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Bu nedenle insanların eğitimi çok önemli” dedi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Tuzla'da deprem farkındalığını artırmaya yönelik bir seminer düzenlendi. Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Tuzla Belediyesi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuzla Kent Konseyi'nin destekleriyle yapıldı.

Deprem Uzmanı, Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin konuşmacı olarak katıldığı seminerde, deprem öncesi alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış biçimleri ve toplumda afet bilincinin artırılması konuları ele alındı.

Afet anında doğru davranış biçimlerine dikkat çekildi

Seminerde afetlere karşı bilinçlenmenin ve hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığı vurgulandı. Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede alınan her önlem ve edinilen doğru bilginin hayat kurtardığına dikkat çekilerek, toplumun afet anında doğru davranışları öğrenmesi ve güvenli yaşam alışkanlıkları kazanmasının önemine değinildi.

"Depremleri ne kadar az zararla atlatabilirsek bizler de o kadar mutlu oluruz"

Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekip Sorumlusu Arzu Metin, seminerin toplum açısından önemli olduğunu belirterek, "Bugün burada halkımıza güzel bir deprem semineri verdik. Hocamızın seminerleri yoğun ilgi görüyor ve çok fazla etkileşim alıyoruz. Faydalı olduğuna inanıyorum. Depremleri ne kadar az zararla ve can kaybı olmadan atlatabilirsek bizler de o kadar mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Deprem Uzmanı Moriwaki ise Tuzla'nın fay hatlarına görece yakın bir bölgede bulunduğunu belirterek, "Tuzla fay hattına biraz yakın. Bu nedenle insanların eğitimi çok önemli" diye konuştu.

Moriwaki ayrıca, deprem anında ne yapılması gerektiğini ve doğru davranış biçimlerini vatandaşlara anlattıklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Yoshinori Moriwaki, Yerel Haberler, Deprem Haftası, Deprem, Güncel, Tuzla

Deprem Uzmanı Moriwaki, Deprem Haftası'nda Tuzlalılara Farkındalık Semineri Verdi
