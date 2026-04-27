Depremde 115 Kişiye Mezar Olan Penta Park Sitesi Davasında Sanığın Tahliyesine Mağdurlardan Tepki - Son Dakika
Depremde 115 Kişiye Mezar Olan Penta Park Sitesi Davasında Sanığın Tahliyesine Mağdurlardan Tepki

27.04.2026 17:57  Güncelleme: 18:31
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Penta Park Sitesi'nde anneannesini kaybeden müşteki avukatı Ahmet Said İlhan, son duruşmada tutuklu sanık Özcan Çakmak'ın tahliye edilmesini eleştirerek, "Yüzlerce insanımızın vefatına sebep olan her bir kişi, hak ettiği cezayı alana kadar sürecin sıkı bir takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Penta Park Sitesi'nde anneannesini kaybeden müşteki avukatı Ahmet Said İlhan, son duruşmada tutuklu sanık Özcan Çakmak'ın tahliye edilmesini eleştirerek, "Yüzlerce insanımızın vefatına sebep olan her bir kişi, hak ettiği cezayı alana kadar sürecin sıkı bir takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Penta Park Sitesi'nin 1 ve 3. bloklarının 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 115 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yapım sürecinde yer alan Özcan Çakmak, Mesut Başkır ve Metin Başkır hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Öte yandan, binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan 13 kişi ile yıkılan blokların altında bulunan iş yerlerinde tadilat yapan 7 kişi hakkında da aynı suçtan dava açıldı, ardından üç dosya birleştirildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen günlerde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mesut Başkır'ın tutukluluğunun devamına, tutuklu sanık Özcan Çakmak'ın ise tahliyesine karar verildi.

"Tahliye kararını kabul etmiyoruz"

Penta Park Sitesi'nin yıkılmasıyla anneannesini kaybeden Ahmet Said İlhan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meydana gelen yıkımla ilgili şimdiye kadar birden fazla bilirkişi raporu alınmıştı. Fakat bunlar arasında yer alan bazı farklılıkların giderilmesi ve en önemlisi kişi bazlı kusur tespiti yapılması için dosya, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmak üzere İstanbul'da oluşturulacak bir heyete gönderilmişti. Hazırlanacak bu yeni rapor aylarca gelmemesine rağmen, ne hikmetse son duruşmanın yapıldığı günün sabahı saat 08.00'de dosyaya girdi. Rapor dosyaya girdikten sonra ise bu işin hikmetini anlamış olduk. Zira hazırlanan bu son rapor, bilimsellikten uzak, kendi içerisinde dahi çelişen, dosyadaki mevcut delillerden, bilgilerden ve beyanlardan habersiz bir şekilde ısmarlama olarak hazırlanmış bir rapordur."

Hazırlanan raporda tek bir amaç güdülmüştür: Binanın hem yapı sahibi; yani müteahhitliğini yapan, hem bina sonrası dairelerin satışını bizzat yapan, üstelik bu satışı yaparken 'şimdiye kadar edindiğim tüm tecrübemi bu binaya aktardım' ve 'bu bina 11 şiddetinde depreme bile dayanır' şeklinde hem kendisinin hem de sahibi olduğu Penta Park Sitesi'nin reklamını yapan Özcan Çakmak isimli şahsı bu işin içinden çıkarmak. Bugün Kahramanmaraş ilindeki herhangi bir vatandaşa 'Penta Park Sitesi'ni kimler yaptı' diye sorsanız, alacağınız cevapların içinde mutlaka 'Özcan Çakmak' ismi olacaktır. Hal böyleyken, tüm bu gerçekliğe ve dosya içerisindeki mevcut delillere rağmen Özcan Çakmak'ı kusursuz kılma amacıyla hazırlanan bu sipariş bilirkişi raporunda Özcan Çakmak'ın herkesçe bilinen, hazırlanan iddianamede dahi yapı sahibi olduğu şeklinde yer alan bilgiler ve beyanlar göz ardı edilerek yalnızca statik proje müellifiymiş gibi bir değerlendirme yapılmıştır. Bu duruma da çeşitli kılıflar bulunarak Özcan Çakmak, hazırlanan son raporda kusursuz olarak atfedilmiş ve nitekim yapılan son celsede tahliye edilmiştir. Biz hem bu dosyanın avukatları olarak hem de mağdurları olarak ne bu siparişle getirilen bilirkişi raporunu ne de 100'ün üzerinde insanımızın ölümüne sebebiyet veren kişilerin başında gelenlerden Özcan Çakmak isimli şahsın tahliyesini kabul ediyoruz.

Tahliye kararı tamamen rapora dayalı verilmiştir. Söz konusu rapor ise Özcan Çakmak'ın bu binanın müteahhidi olduğu, yani binanın projesinden yapımına her türlü aşamasında bulunduğu ve binadan kaynaklı meydana gelen hasarlardan sorumlu tutulması gerektiği hususunu tamamen göz ardı etmiştir. Bu hukuka ve hakkaniyete tamamen aykırı raporun duruşma sabahı dosyaya girmesiyle, raporu inceleyip itiraz hakkımızı dahi kullanamadan, 100'ü aşkın vatandaşımın ölümüne doğrudan sebebiyet veren yapının müteahhidi ve sahibi Özcan Çakmak'ın tahliyesi ise bizlerden önce kamu vicdanını da derinden sarsmıştır. Bizim bu durumu kabullenmemiz mümkün değildir. Penta Park Sitesi'ndeki blokların yıkılmasına ve yüzlerce insanımızın vefatına sebep olan her bir kişi, hak ettiği cezayı alana kadar sürecin sıkı bir takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Depremde 115 Kişiye Mezar Olan Penta Park Sitesi Davasında Sanığın Tahliyesine Mağdurlardan Tepki - Son Dakika

Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Almanya’da film gibi soygun: 850 bin Euro’luk vurguna 10 dakika yetti Almanya'da film gibi soygun: 850 bin Euro'luk vurguna 10 dakika yetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Derbiye damga vuran anlar Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
18:03
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
17:22
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:59
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
16:07
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
SON DAKİKA: Depremde 115 Kişiye Mezar Olan Penta Park Sitesi Davasında Sanığın Tahliyesine Mağdurlardan Tepki - Son Dakika
