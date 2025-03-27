Depremde 19 Kişiye Mezar Olan Fazilet Apartmanı ile İlgili Dönemin Belediye Başkan Yardımcıları Dahil 10 Kişi Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Depremde 19 Kişiye Mezar Olan Fazilet Apartmanı ile İlgili Dönemin Belediye Başkan Yardımcıları Dahil 10 Kişi Hakkında Dava Açıldı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Fazilet Apartmanı’nın yıkılması sonucu 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, dönemin belediye başkan yardımcılarının da arasında bulunduğu 10 kişi hakkında mevzuata aykırı yapı projesine ve uygunluk kararlarına onay verdikleri gerekçesiyle dava açtı. Sanıklar "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılanacak.

27.03.2025 09:48  Güncelleme: 11:25
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Fazilet Apartmanı'nın yıkılması sonucu 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, dönemin belediye başkan yardımcılarının da arasında bulunduğu 10 kişi hakkında mevzuata aykırı yapı projesine ve uygunluk kararlarına onay verdikleri gerekçesiyle dava açtı. Sanıklar "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılanacak.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Fazilet Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyelerinin hazırladığı bilirkişi raporuna dayanarak dönemin Kahramanmaraş Belediyesi yapı kontrol biriminden sorumlu yetkililerinin "asli kusurlu" olduğunu belirledi.

Bu tespit üzerine Kahramanmaraş Valiliği, dönemin belediye başkan yardımcıları Cuma Tahiroğlu, Mehmet Sezal ve Mehmet Gedemenli, imar işleri müdürleri Metin Hurşitoğlu ve Fahri Yiğitoğlu, harita mühendisi Zeynel Abidin Şerefoğlu, mimarlar Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken ve Hacı Mehmet Güner ile makine mühendisi Hülya Çelik hakkında soruşturma izni verdi. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi de bu kararı onadı.

Yetkililerin ihmalleri belgelendi

Bunun üzerine yürütülen soruşturma sonucunda 10 kişi hakkında dava açıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, sanıkların savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Ancak bilirkişi raporu ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan sanıkların ihmali olduğu tespit edildi.

Bilirkişi raporuna göre sanıklar Cuma Tahiroğlu, Hacı Mehmet Güner, Mehmet Sezal, Metin Hurşitoğlu, Veli Çiftaslan, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Fahri Yiğitoğlu, Mehmet Dişçeken, Hülya Çelik ve Mehmet Gedemenli'nin mevzuata aykırı yapı projelerine ve uygunluk kararlarına imza attıkları belirtildi.

Savcılık: Bilinçli taksirle hareket ettiler

İddianamede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki, "kişinin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen, bu neticenin gerçekleşmesi durumunda bilinçli taksirle cezalandırılacağı" hükmü hatırlatıldı.

Ayrıca, "Somut olayda, şüphelilerin üstlendikleri görevler, ilgili kanun hükümleri ve mesleki bilgileri göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizin deprem kuşağında olduğu da dikkate alınarak eylemlerinin sonuçlarını öngörmeleri gerektiği" vurgulandı.

Buna rağmen, sanıkların yapıyı ve yapıya ait projelerini kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde denetlemedikleri tespit edilerek, bu durumun bilinçli taksir kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Meslekten men talebi

Savcılık, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasana neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapse çarptırılmalarını ve ayrıca ilgili meslekleri icradan men edilmelerini talep etti.

Fazilet Apartmanı'yla ilgili daha önce 2 dükkan sahibi hakkında dava açılmıştı

6 Şubat depremlerinin ardından, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Fazilet Apartmanı'nın giriş katındaki fırının sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında da dava açılmıştı.

İddianamede, binada ikamet eden vatandaşların Yağcı çifti aleyhine Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde  "fırında usulsüz tadilat yaptıkları ve binayı zayıflattıkları" gerekçesiyle dava açtığı, yargılama sonucunda dükkanın eski haline getirilmesine karar verildiği bildirildi.

Ancak mahkemenin 16 Nisan 2019 tarihli kararının uygulanmadığı ifade edilen iddianamede, Akın ve Ferihan Yağcı'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasana neden olma" suçundan cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depremde 19 Kişiye Mezar Olan Fazilet Apartmanı ile İlgili Dönemin Belediye Başkan Yardımcıları Dahil 10 Kişi Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremde 19 Kişiye Mezar Olan Fazilet Apartmanı ile İlgili Dönemin Belediye Başkan Yardımcıları Dahil 10 Kişi Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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