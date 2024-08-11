Depremde 4 gün enkaz altında kaldı, renkli kişiliğiyle hayata tutundu - Son Dakika
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Depremde 4 gün enkaz altında kaldı, renkli kişiliğiyle hayata tutundu

Hatay'da meydana gelen depremlerden dört gün sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan 58 yaşındaki Mine Turan, Gaziantep'te renkli kişiliği ve azmiyle hayata tutunuyor.

11.08.2024 16:10
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Depremde 4 gün enkaz altında kaldı, renkli kişiliğiyle hayata tutundu

58 yaşındaki depremzede kadın, azmi ve tarzıyla hem hayata tutunuyor hem de dikkat çekiyor

GAZİANTEP - Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden dört gün sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan 58 yaşındaki Mine Turan, afetin ardından yerleştiği Gaziantep'te renkli kişiliği, azmi ve enerjisiyle hayata tutunuyor.

Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden dört gün sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Mine Turan, yaşadığı bu zorlu sürecin ardından Gaziantep'e yerleşti. Asrın felaketinin ardından zor günler geçiren Turan, Gaziantep'te yeni bir hayata başladı. Renkli tarzıyla dikkat çeken Mine Turan, hayata yeniden tutunmak için Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Hanımlar Kültür ve Spor Merkezi'nde katıldığı bilgisayar kursunda sadece bilgisiyle değil, renkli kişiliğiyle örnek oluyor. Kursun en yetişkin katılımcısı olarak kendisinden yaşça küçük olan diğer kursiyerlere örnek olan Turan, azmi, öğrenme hevesi ve dikkat çeken tarzıyla ön plana çıkıyor.

"O günler çok acıydı, kendime gelebilmek için kurslara geliyorum"

Çocukluğundan beri uyuma dikkat ettiğini söyleyen Mine Turan, "Ben Hatay'dan geldim. Enkazdan 4 gün sonra çıktım. O günler çok acıydı. Kendime gelebilmek için kurslara geliyorum. Hocalarım ve arkadaşlarım sayesinde zorlu günleri unutuyorum. Ben her zaman böyle giyiniyorum. İnsan her şeyi kendi için yapmalı. İnsanları hiçbir zaman giyimiyle yargılamamalıyız. Ben her zaman böyleydim. Uyum benim için çok önemli. Ben bu şekilde giyinmeyi çok seviyorum. Siyah kombin yaptıysam o gün tamamen siyah giyiniyorum. Turuncu yaptıysam turuncu. Bu benim için bir yaşam tarzı" ifadelerini kullandı.

"Gençlere hayata tutunmaları açısından destek olmaya çalışıyor"

Turan'ın renkli kişiliği hakkında konuşan kurs öğretmeni Arzu Çekiç, "Mine hanım yaş olarak yetişkin grubunda ama gençlerimize uyum sağlıyor. Onlarla diyaloğu gayet iyi. Neşeli bir karakteri var. Gençlere hayata tutunmaları açısından destek olmaya çalışıyor. Kendisi bir depremzede. Çok zorluklarla karşılaşmış. Şu anda da onların etkisini yaşıyor. Gülümseyerek o günleri atlattığını söylüyor. Fakat gözleri acıyı saklamıyor. Kursumuza olumlu katkıları çok fazla. Biz de ona iyi şeyler katıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Depremde 4 gün enkaz altında kaldı, renkli kişiliğiyle hayata tutundu - Son Dakika

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