Depremde 88 Kişiye Mezar Olan Elit Apartmanı Davası... Mahkeme Üç Celsedir Belediyeden Evrak Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremde 88 Kişiye Mezar Olan Elit Apartmanı Davası... Mahkeme Üç Celsedir Belediyeden Evrak Bekliyor

04.03.2026 10:25  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 88 kişinin hayatını kaybettiği Elit Apartmanı davasının Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında müştekiler, üç celsedir Antakya Belediyesi'nden gelmeyen evrak nedeniyle dosyanın ilerlememesine tepki gösterdi. Müşteki Mümtaz Gövce, "Suçluların bulunması geciktiriliyor. Elit Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin aileleri olarak Antakya Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Haber:  Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 88 kişinin hayatını kaybettiği Elit Apartmanı davasının Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında müştekiler, üç celsedir Antakya Belediyesi'nden gelmeyen evrak nedeniyle dosyanın ilerlememesine tepki gösterdi. Müşteki Mümtaz Gövce, "Suçluların bulunması geciktiriliyor. Elit Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin aileleri olarak Antakya Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yıkılan Elit Apartmanı'nda 88 kişi yaşamını yitirdi. Müteahhit Midhat Tümyürek, yapı sahibi Akil İnan, şantiye şefi Burak Kimyon, yapı denetim firması yetkilisi Gökhan Tutar, statik proje müellifi Mehmet Yılmaz, müteahhit firma yetkilisi Bilal Alkan ile proje ve uygulama denetçisi Mustafa Kahraman hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan açılan dava, Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanığın bulunmadığı Elit Apartmanı davasının duruşmasına sanıklar katılmadı. Duruşmada taraf avukatları ve binada yaşamını yitirenlerin yakınları hazır bulundu.

"Beşinci katta oturan çocuğumu yerin dibinden çıkardım, adaletin yerine gelmesini istiyorum"

Sanık avukatlarının, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etmesine müştekilerden tepki geldi. Bir müşteki, "Sanık avukatı adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istiyor. Kendisi yakınını kaybetmiş mi? Ankara'dan geldim, araçta uyudum, bugün döneceğim. Elit Apartmanı'nın sağındaki bina duruyor, solundaki bina duruyor. Beşinci katta oturan çocuğumu yerin dibinden çıkardım. Adaletin yerine gelmesini istiyorum" diye konuştu.

Altı evladını kaybettiğini ve depremin değil binanın öldürdüğünü söyleyen bir başka müşteki, şunları söyledi:

"Evlatlarımı yedinci gün çıkardım. Üç yıldır evlatlarımı göremiyorum, çünkü yoklar. Ama bu duruşma salonuna bakıyorum, suçlular da burada yoklar. Biz bunu hak ediyor muyuz? Bu binada çok usulsüzlükler vardı, mühürlenmişti. Usulsüzce mühür açılmış. Onlar çocuklarını koklamayı hak etmiyorlar. Biz karanlıktaysak, onlar da karanlıkta olsun."

"Antakya Belediyesi'ne de dava açacağım, evrak neden gelmiyor?"

Binada eşi ve çocuklarını kaybeden Mümtaz Gövce, bir yıl önce tüm tutukluların bırakıldığını hatırlattı. Gövce, Antakya Belediyesi'nden gelmeyen evrak nedeniyle üç celsedir dosyada bir ilerleme yaşanmadığına dikkati çekerek, "Antakya Belediyesi'ne de dava açacağım. Burak Kimyon'un evrağını göndermedikleri için dosyada ilerleyemiyoruz. Antakya Belediyesi bu evrağı neden göndermiyor? Bu evrağın mahkemeye hala neden ulaştırılmadığını merak ediyoruz. Sanıkların da tutuklu yargılanmalarını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma 11 Haziran'da

Müşteki avukatı Şahnur Kızıltepe de gelmeyen evrak için Antakya Belediyesi'ne tenkit yazılmasını talep ederek, "Geç gelen adalet, adalet değildir" dedi.

Antakya Belediyesi'ne sanık Burak Kimyon'un evrağı için müzekkere yazılmasına, yeni bilirkişi raporunun eksik hususlar giderildikten sonra değerlendirilmesine ve sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma, 11 Haziran'a bırakıldı.

"Üç mahkemedir Antakya Belediyesi'nden evrak bekliyoruz"

Adliye çıkışı açıklama yapan Elit Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenlere, Adalet Peşinde Aileleri Platformu da destek verdi.

Elit Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler adına konuşan Mümtaz Gövce, duruşma sonrası yaptığı açıklamada da "Bugün 88 kişinin yaşamını yitirdiği Elit Apartmanı duruşmasındaydık. Yaklaşık üç mahkemedir sadece Antakya Belediyesi'nden gelecek bir evrak bekleniyor. Bu evrak gelmediği için mahkememiz üç kez ertelendi ve suçluların bulunması geciktiriliyor. Biz, Elit Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin aileleri olarak Antakya Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunduk, hakime hanım bu talebimizi kabul etti. Biz Antakyalıyız, soruyoruz, neden bu evrak geciktiriliyor? Bu evrak geldikten sonraki süreçte tüm işlemlerimiz sonuçlanacak ve adaletin tecelli etmesi bir an önce mümkün olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Antakya Belediyesi, Güvenlik, Mahkeme, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde 88 Kişiye Mezar Olan Elit Apartmanı Davası... Mahkeme Üç Celsedir Belediyeden Evrak Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu "İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
En büyüğü 12 yaşındaydı 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Adama Traore’ye ilginç yasak Adama Traore'ye ilginç yasak

11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:19
Fenerbahçe’de deprem Kupadan da elenebilirler
Fenerbahçe'de deprem! Kupadan da elenebilirler
11:04
Galatasaray’ın çuval çuval parayı hesabında göreceği tarih belli oldu
Galatasaray'ın çuval çuval parayı hesabında göreceği tarih belli oldu
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
10:56
İsrail, Tahran’ın doğusuna saldırıyor Şiddetli patlama oldu
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu
10:35
Trump: İran’ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
Trump: İran'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
10:27
Yanlış duymadınız Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
10:16
Savaşı başlatan telefon Her şey Netanyahu’nun tek sözü ile başlamış
Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu'nun tek sözü ile başlamış
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 11:56:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Depremde 88 Kişiye Mezar Olan Elit Apartmanı Davası... Mahkeme Üç Celsedir Belediyeden Evrak Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.