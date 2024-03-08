Depremde apartmandan 4 kişi kurtulmuştu: Depremzede anne çocuklarıyla hayata tutundu
Konteyner kentte hem çalışıp hem de çocuklarına bakarak ayakta kaldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yaşadıkları binanın yıkılması sonucu 3 çocuğuyla kalan anne konteyner kentte hem çalışıp hem de çocuklarına bakarak ayakta kaldı.
Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki Bedir Apartmanında yaşayan Hatice Yalçimin, kocası Mustafa ve 3 yaşındaki kızı Fatmanur ile depremde enkaz altında kaldı. Kızının "Anneciğim korkuyorum" ifadesinin ardından 56 saat sonra çıkarıldığını ve oturdukları binadan daireden 70 kişiden 66'sının vefat ettiğini ifade eden Yalçimin, "Biz 6 Şubat depreminde Hayrullah Mahallesinde, balık pazarının karşısında bulunan Bedir Apartmanın'da oturuyorduk. Binamız 7 katlıydı fakat üst kat alt kat depo alanları olduğu için 10 kat oluyordu. Kızım, eşim ve ben ve eşimin ablası 4 kişi yaşıyorduk. Biz 3. Katta otuyorduk. Olduğumuz binada 70 kişi vardı ve depremde 66 kişi vefat etti. Oradan kurtulan bizdik ve bir kişinin daha çıktığını söylemişlerdi fakat onunda ellerinin ve kollarının olmadığını söylemişlerdi. O binada kocamın kız kardeşinin ayağına kolan düştüğü için ayağını kesmek zorunda kaldılar" dedi.
Konteyner kentte yaşama tutunduklarını ifade eden Yalçimin, "Ben şuan Onikişubat ilçesinde Expo konteyner kent 3. etapta otuyorum. Deprem sonrası buraya geldik ve sağ olsun devletimiz elinden geleni yapıyor bizler için. Biz burada yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ama yine de hafif bir sarsıntı olsa, akşamları kafamızı yastığa koyduğumuzda depremi hatırlıyoruz. Ben buradan 8 Mart Dünya kadınlar gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadınlara şiddete hayır diyorum. Kadınların dimdik ayakta kalabilmeleri için çalışmalarını, mücadele etmelerini destekliyorum" diye konuştu.
Konteyner kentte çalıştığını da söyleyen Yalçimin, "Aynı zamanda Expo 3. etapta çalışıyorum. Deprem olmasına rağmen çok şükür ayaktayız. Kadınlar gününü dimdik ayakta kutlayacağız. Bugün burada etkinliğimiz var, kadınlar gününü kutlayacağız. Ben burada alan temizlikçisiyim. Tatbiki sadece ona nazaran değil, yaşlıya, gence manevi anlamda da yardımcı oluyoruz. Burası deprem bölgesi olmasına nazaran, biz burada kadınlar olarak birbirimize destek olarak, kadınlar gününü kutlayacağız. Burada psikolojik destek olsun, yaşlısı, genci olsun birbirimize her konuda destek oluyoruz. Tüm dünyada ki kadınların, kadınlar gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Özelliklede deprem bölgesindeki kadınların gününü kutluyorum. Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
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