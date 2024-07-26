Depremde bacağını kaybeden genç kız, protez bacak ile hayata tutundu - Son Dakika
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Depremde bacağını kaybeden genç kız, protez bacak ile hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde enkazda 8 saat kaldıktan sonra sol bacağını kaybeden 17 yaşındaki Beyza Bolat, yeni bir eve ve protez bacağa kavuştu. Deprem konutu teslim edilen Bolat ailesine bir hayırsever protez bacağı sağladı ve başka bir hayırsever de evin eşyalarını karşıladı. Kahramanmaraş Dağcılık Kulübü Başkanı Büşra Tecirli ise Beyza ve ailesine umut ışığı oldukları için mutluluğunu ifade etti.

26.07.2024 11:30
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Depremde bacağını kaybeden genç kız, protez bacak ile hayata tutundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde enkazda 8 saat kaldıktan sonra sol bacağını kaybeden depremzede genç kız hem yeni bir eve hem de protez bacağına kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 8 saat göçük altında kaldıktan sonra çıkartılan ve tedavi sonrasında sol ayağı kesilen 17 yaşındaki Beyza Bolat, büyük mutluluk yaşadı.

Türkoğlu İlçesi Şekeroba Mahallesinde ikamet eden Bolat ailesine tamamlanan deprem konutu teslim edildi. Bir hayırsever, genç kızın protez bacağını üstlendi ve Beyza'nın yürüme hayalini gerçekleştirdi. Başka bir hayır sahibi gurbetçi ise yurt dışından elini uzatarak, Bolat ailesinin evinin eşyalarını karşıladı.

Beyza'nın protez ayağının temin edilmesine yardımcı olan Kahramanmaraş Dağcılık Kulübü Başkanı Büşra Tecirli de Beyza Bolat ve ailesine umut ışığı oldukları için mutluluğunu ifade etti.

Tecirli, "Enkazdan çıkarılıp hastaneye gidip ve sonrasında hastane mücadelesi gördük. Tek bacağını kaybetti çok üzülmüştü tek hayali polis olmaktı. Herkese kendisini kapatmıştı biz mücadelemizi verdik. Protez bacağını bir hayır sahibi karşıladı. Başka bir hayır sahibi ise evdeki bütün eşyaları temin etti" dedi.

Depremzede genç kız Beyza ise, "Biz kardeşimle uyanıktık sarsıntıyla uyandık. Ben kafamı çarpıp bayılmışım. Uyandığımda etraf karanlıktı. Vücudumun yarısı enkaz altındaymış. Proteze karşıydım sonradan sonraya protezi taktım ve alışmaya çalıştım. Şuanda iyiyim mutluyum evimizde oldu ve eşyalarımız da oldu. Büşra ablama çok teşekkür ediyorum bize çok destek oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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