Depremde Erken Uyarı Hayat Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremde Erken Uyarı Hayat Kurtardı

İstanbul'daki depremin öncesinde cep telefonlarına gelen uyarılar, kullanıcıların kaçmasını sağladı.

24.04.2025 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem öncesi bazı cep telefonlarına gelen erken uyarı bildirimleri, kullanıcılara saniyeler içinde hayat kurtarıcı bilgi ulaştırıyor.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde bazı akıllı telefon kullanıcıları, sarsıntı başlamadan saniyeler önce erken uyarı bildirimi aldı. Google tarafından sunulan bu özellikle birçok kişi, Marmara Denizi Silivri açıklarındaki deprem esnasında hızlı kaçma imkanı buldu.

Uzmanlar, erken uyarı sisteminin işleyişi ve güvenilirliğiyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, yaşanan depremin Büyük Marmara Depremi olmadığının altını çizerek, fayın tamamının kırılmadığını, tamamının kırılması durumunda 7'nin üzerinde bir deprem yaşanabileceğini ifade etti.

Artçıların en az 1 hafta, sonrasında belki 1 ay, belki daha uzun süre devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Tüysüz, "Marmara Denizi içinde deprem oluşturmasını beklediğimiz, kırılmamış büyük bir fay var. Onun ne zaman kırılacağı belli değil." uyarısında bulundu.

Tüysüz, Kandilli Rasathanesinin de üzerinde çalıştığı erken uyarı sisteminin bulunduğunu belirterek, "Depremlerde 'P' ve 'S' dalgası olmak üzere iki dalga çıkar. Birinci dalga aşağı yukarı deprem olduktan sonra saniyede 7 kilometre hızla, ikinci dalga da 4 kilometre hızla ilerler. Aralarında bir zaman farkı vardır. Birincisi geldiği zaman bazı cihazlar bunu algılar. Onu algıladığı zaman ikincisinin geleceği bellidir ve size haber verir." diye konuştu.

"Doğal gazı, elektriği kesiyor, metroları, hızlı treni durduruyor"

Sistemin bunun üzerine kurulu olduğunu söyleyen Tüysüz, "Depreme olan mesafeniz mesela 8-10 kilometreyse bu süre 1-2 saniye olur. Eğer mesafeniz biraz daha uzunsa bu defa 8-10 saniyelere kadar çıkabilir. Deprem dalgası da bir şekilde size gelene kadar arada bir zaman farkıyla geliyor. Bu zaman farkı insanlara kaçmak, kurtulmak için özellikle İstanbul gibi faya çok yakın yerlerde pek bir zaman tanımaz ama elektriği kesebilir, treni durdurabilir, doğal gazı kesebilir." dedi.

Prof. Dr. Tüysüz, "Bizim zaten Marmara Denizi içinde böyle bir sistemimiz var. Doğal gazı kesiyor, elektriği kesiyor, metroları durduruyor, hızlı treni durduruyor. Böyle bir sistem çalışıyor ama bu insanların kullanacağı seviyede güvenilir bir biçimde henüz gelişmedi." bilgisini verdi.

Gelen bildirimlerin bazen ters durumlara da neden olabileceğine işaret eden Prof. Dr. Tüysüz, "Süre çok kısa olacağı için bazen de tam tersi olabiliyor. Bir saniye vaktiniz var, o bir saniye içinde kendinizi camdan atıveriyorsunuz." diye konuştu.

"İnternet bağlantısı şart"

Bilişim uzmanı Osman Demircan da erken uyarı bildirimlerinin yalnızca Android işletim sistemli telefonlarda olduğunu ifade ederek, sistemin çalışmasıyla ilgili detaylar verdi.

Demircan, "Telefonlar, yapısı gereği elimize aldığımız zaman o harekete tepki verebiliyorlar. Eğer telefonunuz hareketsiz bir durumda duruyor ise yer hafif sallanmaya başladığında aldığı titreşimleri doğrudan deprem olma potansiyeli olarak değerlendiriyor ve o bölge içindeki telefonlardan gelen sinyalleri de yorumlayarak, bunun bir deprem olduğunu bilip, etrafa mesaj göndermeye başlıyor." ifadesini kullandı.

Bildirimlerin deprem tahmini yapmadığını, deprem anında uyardığını belirten Demircan, "Bu mesajın bize gelmesini sağlayan şey, telefonu hareketsiz bir şekilde kalan kullanıcıların telefonlarından alınan titreşim verileri. Titreşimin ilk alındığı yer, etki alanı ve depremin gelme süresi de düşünüldüğünde mesaj geldikten birkaç saniye sonra depremin oluyor olması aslında depremin birkaç saniye önce başladığını gösteriyor. Çünkü bu sistemler deprem olmadan deprem olup olmayacağını anlayamıyor." diye konuştu.

Demircan, alınan verilerin güvenilir olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Gayet güvenilir çünkü bu veriyi tek bir telefondan almıyor. Bu özelliği açmış ve bu verilerin toplanmasına izin veren telefonların tamamından aldığı ve bunu da istatistiksel olarak biraz yapay zekayı da kullanıp değerlendirdiği için gayet güvenilir bir veri. Bugüne kadar zaten herhangi bir sorun yaşatmadı. Yani ne zaman deprem olacağı söylendiyse o deprem oldu. Bazen deprem bilgisi gelip de depremi hissetmeyenler oldu. O en uç noktadaki kişilere depremin ulaşmamış olması yüzünden onlar o bilgiyi almadılar ama deprem gerçekten de oldu."

Bildirimlerin devreye girmesi için internetin önemine dikkati çeken Demircan, "Android telefonu olanlar, deprem uyarı sistemi özelliğini açanlar ve konum bilgisini de bu özellikle birlikte aktif hale getirenler direkt bu bilgiyi hem gönderebiliyorlar hem de alabiliyorlar. İnternet bağlantısı şart çünkü o veriyi bir yerden alıyor olması gerekiyor. Sistem üzerinden geldiği için internet bağlantınız yoksa deprem uyarısı almazsınız." dedi.

Demircan, "Depremden sonra izlediğim videoların arasında 5 saniye içinde evini terk etmeyi başaran aileler vardı. Yani bazen 5 saniye gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor ve bu tarz sistemler birçok aile için daha yıkıcı ve büyük depremlerde hayat kurtarıcı olabilir." ifadesini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, istanbul, Ulaşım, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Erken Uyarı Hayat Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Kartal’da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü
Osmaniye’de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Osmaniye'de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
Sakarya’da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı Sakarya'da iki otomobil çarpıştı! 7 yaralı
Deprem fırsatçıları için harekete geçildi Deprem fırsatçıları için harekete geçildi
Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız
Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı İdari yaptırım geliyor Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı! İdari yaptırım geliyor
Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama
Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı
İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

20:26 İstanbul’da 83 bina az hasarlı işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
20:18 6.2’nin ardından İstanbul’da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde
17:56 Almanya’dan “Türkiye’ye Eurofighter satışını engellediği“ iddiasına yalanlama Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama
15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
09:23 Didem Soydan aşk orucunu Londra’da bozdu Didem Soydan aşk orucunu Londra'da bozdu
09:11 Galatasaray’da Morata sürprizi O gelişmeyi duyurdular Galatasaray'da Morata sürprizi! O gelişmeyi duyurdular
09:03 Arda Güler’den müthiş gol Real Madrid’i ipten aldı Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı
09:02 Kumburgaz’da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Kumburgaz'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
09:00 İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
08:52 Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi!
08:16 Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 21:53:00. #7.13#
SON DAKİKA: Depremde Erken Uyarı Hayat Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.