Depremde hasar gören binada kurtarılan 2 kedi yavrusu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkılan binadaki 2 kedi yavrusu kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki afette hasar gören Numune Mahallesi'ndeki 5 katlı binada devam eden kontrollü yıkım çalışmasına katılan bir işçi, molozdan kedi sesleri geldiğini fark etti.

İşçinin molozun arasından çıkardığı 2 kedi yavrusuna, su ve yiyecek verildi.

Kedilerin çıkarılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.