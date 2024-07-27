Depremde Kaybettiği Ailesi İçin Adalet İsteyen Kadın 13 Haftadır Nöbet Tutuyor

Güncel

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, başlattığı adalet nöbetini 13. haftasında Madenci Anıtı önünde sürdürdü. Kaya, "Artık adaletin sağlanmasını ve bizim davamızın başlamasını istiyorum. 6 Şubat depremlerinde 190'a yakın dava görülürken, Fuat Koku Sitesi için bırakın davayı, soruşturma bile ilerlemiyor. Adalet istiyorum" dedi.

Depremde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, 13 hafta önce başlattığı adalet nöbetine bu kez Olgunlar Sokak'ta bulunan Madenci Anıtı önünde devam etti. Kaya, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 537 gün geçti ve adalet sağlanmadı. Sağlanmadığı gibi Fuat Koku Sitesi'nde şüpheli konumundaki müteahhit Murat Fuatoğlu ve yapı denetimden Halit Onur Çinçinoğlu haziran ayında serbest bırakıldı. 17 aydır süren soruşturmanın sonucu bu. İki haftadır adalet nöbetimi Hatay Adliyesi önünde tutuyorum ancak değişen hiçbir şey olmadı" dedi.

Fuat Koku Sitesi'nde yaşamını yitiren kişiler için açılan davada ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekenKaya, şunları söyledi.

"Fuat Koku Sitesi için bırakın davayı, soruşturma bile ilerlemiyor"

"Müteahhidiniz, yapı denetimçiniz suçsuz ise asıl suçluları konuşma vakti. Belediye, kamu çalışanları, bakanlıklar, Amik Ovası'nı ranta açan Çevre ve Şehircilik Bakanı, bu bakanı ikinci defa göreve getiren ülkenin Cumhurbaşkanı, en baştan en alt kısma kadar herkes sorumlu. Bir inşaat sektöründe 45 tane imza gerçekleşiyor. Bu 45 imzayı atan hepsi sorumludur. Artık adaletin sağlanması ve bizim davamızın başlamasını istiyorum. 6 Şubat depremlerinde 190'a yakın dava görülürken, Fuat Koku Sitesi için bırakın davayı, soruşturma bile ilerlemiyor. Adalet istiyorum. Bazı davaların karar duruşması çıktığı halde benimki hala soruşturmayı bile bitiremedi.

"Mezar başlarına gitmeye çekiniyoruz"

Biz bir sürü bayramlar, özel günler geçirdik. Annemin, kız kardeşimin, 9 aylık yeğenimin, abimin doğum günlerini geçirdik ama adalet hala sağlanmadı. Biz onların mezar başlarına gitmeye çekiniyoruz artık. 17 aydır adalet sağlanmadı.

"Tekrar en az 53 bin insan ölecek"

Artık bu adaletin sağlanmasını istiyorum. Yakın zamanda Nizip'te çıkan kararı da kabul etmiyorum. Sadece fenni mesule verilen 16,5 yıl, hiçbir ceza hükmünde değildir. Bilirkişi raporlarında kolon kesilmesi kanıtlanmışken, serbest bırakılan 3 sanık var. Biz bu kararları kabul etmiyoruz. Yakın zamanda Hatay'da yapılan TOKİ'lerde yine aynı sebepten sosyal medyada görüntüler yayınlandı. Aynı denetimsizlik, koordinasyonsuzluk, işgüzarlık devam ediyor. Biz tekrardan öleceğiz. Hatay, sekizinci depremini yaşadı, dokuzuncuyu da yaşayacak. Bu bilimsel bir gerçek. Ancak ölümler, afet yüzünden değil katliam yüzünden olacak. Bu denetimi yapmayanlar, adaleti sağlamayanlar ve kamu denetimini sağlamayanlar yüzünden olacak. Tekrardan aynı şahsı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na getirenler yüzünden olacak. Tekrar en az 53 bin insan ölecek. Aynı şeyleri sadece Hatay'da deprem bölgesinde olan bütün şehirler paylaşacak. Bu bir katliamdır. Bu katliama dur deyin."