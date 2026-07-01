Depremde Sağlık Güvenliği Konferansı Başladı

"Depremlerde Sağlığın Korunması-Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi" konulu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bakanlar Konferansı İstanbul'da başladı.

Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde DSÖ işbirliğinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremleri sonrasında depreme verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesine ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi ve bu doğrultuda hazırlanan eylem planlarının uygulanması amacıyla organize edilen konferansın açılışı, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Alper Biten, konferansın açılışındaki konuşmasında, depremlerin insanoğlunun sınandığı en büyük felaketler olduğunu, Türkiye'nin de birçok ülke gibi çok kez acı hatıralarla sınandığını söyledi.

Depremler ve diğer doğal afetler karşısında insanoğlunun aciz bir durumda olduğunu ifade eden Biten, ülkelerin her doğal afetten sonra tecrübe ve kabiliyetlerini geliştirerek afetlerle başa çıkılabileceğini belirtti.

Biten, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, "2023 yılı şubat ayında 11 ilimizi kapsayan, yaklaşık 14 milyon nüfusu etkisi altına alan acı bir depremle sınandık. Bu depremde başta bakanlığımız olmak üzere ülkemizin her kurumu, sivil toplum kuruluşları el ele, omuz omuza verip tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu seferberlikten sonra bugün burada toplanmamızın sebebi olan dünyaya örnek olacak bir deprem yanıtı gerçekleştirdik. Bu seferberliğimizde, acımızda bizlere yardım eden kıymetli uluslararası kuruluşlar ile bugün burada da bulunan veya buraya katılamayan diğer ülkelere teşekkürü bir borç biliyoruz." diye konuştu.

Deprem sürecinde aktif görev alan bakanlık temsilcileri ve ülke içindeki paydaşların, konferans kapsamında katılımcı ülke temsilcileriyle tecrübelerini paylaşacağını dile getiren Biten, bunun karşılıklı bir öğrenme platformu olacağına inandığını ifade etti.

Biten, yarın gerçekleşecek yüksek düzeyli oturumlar ve sonrasında imzalanacak İstanbul Bildirgesi'nin, teknik çalışmalara ivme kazandırarak politik kararlılığı gösteren bir duruş olarak yansıyacağını söyledi.

Geçen hafta Venezuela'da büyük bir deprem yaşandığını, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) biriminin depremin ardından bölgeye gittiğini hatırlatan Biten, ailelerinden ve zamanlarından fedakarlık yapıp bir insanın hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını riske atan UMKE ekipleri ile diğer paydaşları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) teşekkür etti.

Biten, konferansa değinerek, "Burada düzenlenecek panellerde, depremlerde sağlık hizmetinin nasıl olması gerektiğini, bu hizmetlere hep birlikte nasıl katkı vereceğimizi göreceğiz. Yaptığımız tartışmalar deprem ve sağlık ilişkisine öncülük edecek bir sonuç olan İstanbul Bildirgesi olarak çıkacaktır. Bunun insanlık açısından çok değerli katkısı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge de depremlerin dünya çapında sağlık güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu belirtti.

2023'te meydana gelen depremlerin, doğal afetlerden kaynaklanan ölümlerin yarısından fazlasını oluşturduğuna dikkati çeken Kluge, doğal afet durumlarında sağlık tesislerinin kritik önem taşıdığını, tesislerin emniyetli, operasyonel ve erişilebilir olması gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından uzman isimlerin deprem ve sağlık konusunda sunumlar gerçekleştirdiği konferans, gün boyunca panellerle devam edecek.