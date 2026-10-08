Depremde yakınlarını kaybeden Aşıkar, Ankara\'da 25 çeşit meze satan dükkan açtı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yakınlarını kaybeden ve evi hasar gören Nevin Aşıkar (35), 3 çocuğuyla taşındığı Ankara'da yöresel ürün ve meze dükkanı açarak hayata tutundu.

Nevin Aşıkar, depremde amcasını, kuzenini ve yakın arkadaşlarını kaybetti. Hatay'daki evi ağır hasar gören Aşıkar, depremin ardından 3 çocuğuyla birlikte Ankara'ya yerleşti. Aşıkar, bir süre sonra da yöresel ürün ve meze dükkanı açtı. Aşıkar, kızı Nergis Derviş (18) ile birlikte 25 çeşit meze, hamur işleri ve Hatay'a özgü zeytin, zeytinyağı, salça, nar ekşisi gibi ürünler hazırlayıp satıyor.

'GELİR KAYNAĞIMIZ YOKTU, BU İŞE ATILDIK'

Ankara'ya ilk geldiklerinde bir dostlarının vesilesiyle dükkan açmaya karar verdiklerini söyleyen Aşıkar, "Önceden ev hanımıydım. Buraya gelince hiçbir şeyimiz kalmadığı için mecburiyetten bir iş yapmamız gerekiyordu. Güzellik uzmanlığı belgem var fakat yemek konusunda daha iyi olduğumu düşündüğüm için bu işe atıldık. Dükkanımız yöresel ürün ve meze üzerine. Ankara'da zaten meze kültürü yaygın olduğu için böyle bir adım attık. Gelir kaynağımız yoktu, giderimiz çoktu ve çocuklar vardı. Kendime 'hazır mısın' diye soramadan direkt 'hazırım' deyip işe giriştim. İşimizi kolaylaştırmak adına sonrasında evimizi de dükkanın hemen yanına taşıdık. Düzenimizi kurunca insan çok huzurlu hissediyor. Ankara'yı o kadar çok seviyorum ki sanki burada doğup büyümüş gibiyim" ifadelerini kullandı.

'HATAY'IN YÖRESEL LEZZETLERİNİ SUNUYORUZ'

Tezgahlarda Hatay'ın yöresel lezzetlerine yer verdiklerini belirten Nevin Aşıkar, "Dükkanımızda çocuklarımla birlikte hazırladığımız 25 çeşit meze, 5 çeşit hamur işi ve kurabiyelerimiz var. Ayrıca zeytin, zeytinyağı, salça ve nar ekşisi gibi yöresel ürünler sunuyoruz. Başlarda tek başıma çalışıyordum fakat zorlu süreci gördüklerinde çocuklarım da bana destek olmak istedi. Öğrendiler ve hatta benden daha güzel yapmaya başladılar, boynuz kulağı geçti. Müşterilerimizle sıcak bir bağ kurduk; yaklaşık 3,5 yıldır açık olan dükkanımıza ilk gün gelen müşterimiz halen gelmeye devam ediyor" dedi.

'ANNEMLE ÇALIŞMAK BENİM İÇİN TERAPİ GİBİ'

Nergis Derviş de "Hatay'da su topu oynuyordum. Deprem sonrasında takım arkadaşlarımdan ve şehirden ayrılmak çok zor oldu, oradaki ailemiz dağıldı. İlk başlarda Ankara'ya alışmakta zorlansam da şu an gayet güzel bir yaşantımız var. Mutfak kültürüne çocukluğumdan beri ilgim vardı. Dükkanı açtıktan sonra günümüzün çoğu mutfakta geçiyor. Mezeleri kontrol ediyor, eksikleri tamamlıyor ve kurabiyeleri pişiriyoruz. Annemle çalışmak bana çok iyi geliyor, adeta bir terapi gibi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" diye konuştu.