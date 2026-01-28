Depremde Yıkılan Akabe Sitesi... Adıyaman Valisi Varol, Eski Başkan Yardımcısı Bulut'a Soruşturma İzni Vermedi - Son Dakika
Depremde Yıkılan Akabe Sitesi... Adıyaman Valisi Varol, Eski Başkan Yardımcısı Bulut'a Soruşturma İzni Vermedi

28.01.2026 09:16  Güncelleme: 10:16
Adıyaman Valisi Osman Varol, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Grand İsias Otel'i davasında soruşturma izni verdiği eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a, Akabe Sitesi'nde yapı ruhsatı ve kullanım izin belgelerini sadece "şeklen ve idari işlem" olarak imzaladığı gerekçesiyle bu kez soruşturma izni vermedi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman Valisi Osman Varol, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Grand İsias Otel'i davasında soruşturma izni verdiği eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a, Akabe Sitesi'nde yapı ruhsatı ve kullanım izin belgelerini sadece "şeklen ve idari işlem" olarak imzaladığı gerekçesiyle bu kez soruşturma izni vermedi.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan Akabe Sitesi'nin yıkılması sonucu, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 77 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kararda, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Temmuz 2025 tarihli yazısı doğrultusunda yapılan ön inceleme sonucunda hazırlanan rapora yer verildi. Raporda; binada donatı detaylandırmasının yetersiz olduğu, malzeme kalitesinin düşük bulunduğu ve proje ile uygulama arasında farklılıklar tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, binanın yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 1997 tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı davranıldığı belirtildi.

3 isme soruşturma izni verildi

Bu kapsamda, 2001 yılında A, B ve C bloklar için düzenlenen yapı ruhsatında mimari ve statik projelerde imzası bulunan düzenleyen Abdurrahman Karaaslan'ın, ruhsatı kontrol eden Bilal Balcı'nın ve onaylayan Mehmet Salih Alkayış'ın sorumluluğunun bulunduğu kaydedildi. Aynı isimlerin, 2002 yılında düzenlenen yapı kullanma izin belgesinde de imzalarının bulunduğu vurgulandı. Bu nedenle üç isim hakkında soruşturma izni verildi.

"Bulut, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini 'şeklen ve idari bir işlem olarak' imzalamıştır, kusuru yoktur"

Öte yandan, 2001 yılında düzenlenen yapı ruhsatı ile 2002 yılında verilen yapı kullanma izin belgesinde belediye başkanı adına onaylayan olarak imzası bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut hakkında soruşturma izni verilmedi. Kararda, Osman Bulut'un yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini 'şeklen ve idari bir işlem olarak' imzaladığı, ruhsat eki mimari, statik ve diğer projelerde imzasının bulunmadığı, bu nedenle kusurunun tespit edilemediği ifade edildi.

Kararın taraflara iletildiği ve 10 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolunun açık olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Osman Bulut, Osman Varol, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Depremde Yıkılan Akabe Sitesi... Adıyaman Valisi Varol, Eski Başkan Yardımcısı Bulut'a Soruşturma İzni Vermedi

