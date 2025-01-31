Depremdeki Eğitim Sorunları

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Haber: Mehmet OFLAZ - Mehmet Duran ÖZKAN

(ADIYAMAN) - Eğitim İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Şeyho Bereket, depremden sonra ailesini kaybeden öğrencilere rehabilitasyon çalışmaları yapılmasının önemine değinerek, "Bu öğrencilerle ilgili ciddi rehabilitasyon çalışmaları yapılsa da hiçbir zaman ailelerin yerini tutamıyor. Deprem bölgesinde Anneler Günü ve Babalar Günü bir travmadır" dedi. Bereket, depremlerde hasar alan Cumhuriyet İlkokulu'na güçlendirme çalışması için 25 milyon TL harcandığını öne sürerek, "Bu binanın tadilatı için 25 milyon TL ihaleye çıkarıldı ve bina tadilattan geçirildi. Çarşı rezerv alanı olduğu için, 25 milyon TL'ye tadilatı yapılan binanın yıkılması bekleniyor" diye konuştu.

Eğitim İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Şeyho Bereket, 6 Şubat depremleri sonrasında şehirde eğitim alanında yaşanan sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Bereket, eğitim-öğretim alanında aksamalar olduğunu vurguladı. Bereket, öğrencilerin servis ve beslenme sorunları yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu şehrimizde maalesef diğer alanlarda olduğu gibi, eğitim-öğretimde büyük aksamalar var. Taşınan okullarımız var. Yani okul yıkıldı ya da ağır hasar gördü. O okulları başka okullara taşıdılar. Bir mahalledeki öğrencileri siz başka bir mahalleye taşıyorsunuz. O mahalleye taşındıkları zaman da orada ister istemez ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Bir defa servis sorunları var.

Birleştirilmiş okullar var. İki tane okul ve biri sabahçı, biri öğlenci. Biri sabah lise, sonra ortaokul şeklinde eğitim-öğretim vermekteler. Ders saatleri kısaldı. Sorun o kadar büyük olduğu için bir noktadan sonra ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Taşımalı öğrenciler başka okullara gidiyorlar. Başka okullara giderken de burada yemek sorunumuz var. Öğrenciler öğle yemeğinde ciddi bir beslenme sorunları yaşıyorlar. Bunlar kısmen giderilmeye çalışıyor ama yetersiz kalıyorlar.

Aynı şekilde prefabrik yapılan okullarımız var. Prefabrik yapılan okullarımız da ihtiyaca cevap vermenin ötesinde, bir an önce bir şeyleri hayata normale katmak için, normale devam ettirmek için yapılmaya çalışılıyor. Yapılan çaba takdire şayandır ama yetersizdir. Çünkü ne kadar da olsa prefabrikte okul havası yaratılamıyor ve orada öğrenciler sosyalleşemiyorlar."

"Norm kadrolar"...

Öğretmenlerin yaşadığı sorunları da anlatan Bereket, "Norm kadrolar var. Depremden hemen sonra birçok öğretmen arkadaşımız tayin istedi, vefat ettiler, onlar gittiler. Onların yerine başka öğretmenler geldi. Ondan sonra yeni bir yönetmelik ve yasayla giden öğretmenlerimiz geri geldiler. Norm kadromuz fazlamız var. Bu norm kadroların eritilmesi için resmi atamalar yapılıyor. Bunlar da sağlıklı olmamakla birlikte ciddi sorunlar teşkil etmektedir" dedi.

Bereket, öğrencilerin güvenlik sorunu yaşadığını da dikkati çekerek, "Okul var. Okulun hemen yanında yıkılan binalar var. O binaların gürültüsü, binalardaki ulaşım için altyapı çalışmaları, yolların sorun olması da ayrı çocukların güvenliği de burada ciddi bir sorun teşkil etmektedir" diye konuştu.

"Deprem bölgesinde Anneler ve Babalar Günü bir travmadır"

Depremden sonra ailesini kaybeden öğrencilere rehabilitasyon çalışmaları yapılmasının önemine değinen Bereket, "Bu öğrencilerle ilgili ciddi rehabilitasyon çalışmaları yapılsa da hiçbir zaman ailelerin yerini tutamıyor. Biz çocuklarla, sürekli olarak okullarda bu sorunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesinde Anneler Günü ve Babalar Günü bir travmadır" dedi.

Şeyho Bereket, en büyük sorunlarının çevre kirliliği olduğunu dile getirerek, "Asbest sorunumuz var. Adıyaman'da normalin 7 buçuk katı kadar büyüklükte bir asbest oranı var. Gelecekte, 3-5 yıl sonra çok ciddi akciğer kanseri gibi hastalıklara da zemin yaratılmaktadır. Öğrencilerimizin çoğu maalesef bu ortama maruz kalıyorlar. Çocukluklarını yaşayamıyorlar. Park deseniz, parkların çoğuna konteyner kentler kuruldu. Çarşılar yapıldı. Çocukların gezebileceği, oynayabileceği, kendisinin vakit geçireceği alanlar yok" değerlendirmesinde bulundu.

Bereket, depremlerde hasar alan Cumhuriyet İlkokulu'na güçlendirme çalışması için 25 milyon TL harcandığını öne sürerek, "Bu binanın tadilatı için 25 milyon TL ihaleye çıkarıldı ve bina tadilattan geçirildi. Çarşı rezerv alanı olduğu için, 25 milyon TL'ye tadilatı yapılan binanın yıkılması bekleniyor" dedi.