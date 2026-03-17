Depremdeki Zeray Apartmanı Davası Kararı

17.03.2026 13:00
Zeray Apartmanı'nın sanıkları, 1975 Deprem Yönetmeliği'ne aykırı hareket ederek 56 kişinin ölümüne neden oldu.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 56 kişinin öldüğü Zeray Apartmanı'na ilişkin mahkemenin verdiği kararın gerekçesinde, 7 yıl 6 ay ila 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan 7 sanığın, 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrandıkları belirtildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 14 Ocak'taki karar duruşmasında 11 sanıktan 7'sinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan cezalandırıldığı, 4'ünün de beraat ettirildiği hükmün gerekçesi hazırlandı.

Kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı Ali Şevik, inşaat mühendisleri Mustafa Çampınarı ve Hüseyin Özü ile mimar Ayça Katlav'ın 22 yıl 6'şar ay, dönemin Seyhan Belediyesi imar müdürleri Alim Erdoğan, Fevzi Fikret Ünal ve Sevda Örün'ün ise 7 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldığı kararın gerekçesinde, bilirkişi raporları, olay yeri inceleme tutanağı, binaya ait belgeler, kurum ve kuruluşların yazılarına yer verildi.

Kararda, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan binanın, yapıldığı tarihte yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı belirtildi.

Sanıklardan Şevik ve Çampınarı'nın kusurlarının değerlendirildiği kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan kusurlu imalattan yapı müteahhidi olduğu anlaşılan sanık Ali Şevik'in ve statik betonarme hesaplamalarını yapan inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın sorumlu olduğu, dolayısıyla inşaatın tekniğine uygun imal edilmesinde sorumlu olan sanıkların yıkılan binanın proje, yapım ve iş bitimi aşamasında üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler neticesinde yıkılan bahse konu binada 56 kişinin göçük altında kalarak ölümüne neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları anlaşılmıştır."

Kararda, sanıklar Özü, Katlav, Erdoğan, Ünal ve Örün'ün de binanın inşasındaki yetersizlikleri ve uyumsuzlukları göz ardı ettikleri ve bilirkişi raporuna göre kusurlu oldukları anlatıldı.

Beraat ettirilen sanıklar büro personeli Abdullah Sancar, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, makine mühendisi Ali Can Altınkılıç ve iskan komisyonu üyesi Mustafa Can Eren'e ilişkin ise kararda, "Sanıkların icra etmiş oldukları mesleğin kusurlu yapı imalatının denetimini mümkün kılmadığı, binanın statiğini inceleme, değerlendirme gibi görevlerinin olmadığı hususları göz önüne alındığında atılı suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Cezalarda "iyi hal" indirimi uygulanmadı

Kararda, 7 sanığın hapis cezasında "iyi hal" uygulanmaması da şöyle gerekçelendirildi:

"Sanıkların, 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kusurlu olduklarının tespit edildiği, ayrıca dosyamız yönü itibarıyla sanıkların inkara yönelik savunmaları göz önüne alındığında gerçeğin ortaya çıkması hususunda herhangi bir yardımda bulunmadıkları, söz konusu eylem sonrasında ortaya çıkan zararı gidermedikleri, yargılama sürecinde pişmanlıklarını gösterebilecek herhangi bir davranış sergilememeleri hususu göz önüne alınıp haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki 'iyi hal' uygulanması cihetine gidilmemiştir."

Kaynak: AA

