Depremin 2. Yıl Dönümünde İzzet Nazlı ve Ailesi Anıldı

Güncel

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalıp hayatını kaybeden Demirören Haber Ajansı muhabiri İzzet Nazlı ile ailesi, depremin ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, 6 Şubat 2023'te 24 bin 147 kişi hayatını kaybetti. Hatay'ın en eski yerleşim yerlerinden olan Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki 5 katlı Genç Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede oturan DHA muhabiri İzzet Nazlı ile ailesi de binanın yıkılması ile enkaz altında kaldı. Depremden 35 saat sonra İzzet Nazlı, eşi Seda ve çocukları Ahmet Eren ile Esila'nın cenazelerine ulaşıldı. Nazlı ailesi, Antakya'da toprağa verildi.

Depremin 2'nci yıl dönümünde annesi Fatma (50), babası Fecir (60) ve kardeşi Yusuf Nazlı (33), saat 04.17'de İzzet Nazlı ve ailesini mezarı başında ziyaret edip, gözyaşı döktü. Acılarının her geçen gün artarak devam ettiğini belirten anne Fatma Nazlı, "Oğlumu, gelinimi, torunlarımı çok özledim. Allah, kimsenin başına vermesin. Allah, herkese sabır versin" dedi.