Depremin merkez üssünde ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 91 oranında tamamlandı
Enkaz ve moloz kaldırma işlemleri için 2.4 milyon dolarlık yatırım
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası devam eden yıkım işlemlerinde yüzde 91'e ulaşıldı.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir yandan kalıcı konutlar ve deprem evleri hızla yükselirken, diğer yandan da depremin enkaz kaldırma çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülüyor.
Şuana kadar Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı olarak tespit edilen 14 milyon metre karelik alanın yüzde 91'inin yıkımı gerçekleşti ve enkazın hafriyat kaldırma işlemleri de yürütülüyor.
Şehir merkezinde enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra temellerdeki hafriyatlarda sökülerek kaldırılıyor. Moloz yığınlarının kaldırılması için Japonya fonundan Kahramanmaraş'a 2.4 milyon dolar destek geldi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, gelen destekle, 2 mobil, 1 sabit ayrıştırma ünitesi kuruluyor. Ayrıştırma ünitesinin mobil olanının bir tanesi Dulkadiroğlu ilçesine, diğeri de Elbistan ilçesine kurulumu yapılıyor.
İl genelinde döküm sahalarına taşınan yaklaşık 6 milyon m3 molozun geri dönüşümü sağlanacak.
Depremzede Hüseyin Yıldız, "Deprem olduğunda kötümser bir tablo vardı ve bizim bu enkazın altından çıkamayacağımızı düşünüyorduk. Tam istediğimiz düzeyde bir çalışma olmasa da çok ta karamsar bir tablo yok. Bir yandan inşaatlar başladı ancak daha hızlı ve sonuçlanması gerekiyor. Yıkılan yaklaşık 110 bin kadar ev var ve çarşı komple yok acilen çarşının inşası lazım. Tüketici ihtiyaçlarını çevre illerden karşılıyor" dedi.
Bir başka vatandaş Enver Okumuş ise, "Gördüğüm kadarıyla hafriyat işleri hızla kaldırılıyor" diye konuştu.
Zöhre Kelek ise, "Kahramanmaraş'ta birçok işlem yapılamadı deprem sonrası da şehir bu duruma geldi. Benim talebim müstakil evlerin kaldırılıp restore edilerek güzel bir Kahramanmaraş görmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Depremin merkez üssünde ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 91 oranında tamamlandı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniay, saldırı gerçekleşmeden kısa süre önce biri tarafından uyarıldığını söyleyerek, '''Lütfen dikkat edin, sizi vuracaklar' dedi.'' dedi. Yeniay, saldırıdan 20 saniyelik farkla kurtulduklarını ifade ederek, ''Dernekten tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla kurtulduk.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim şarkısını yayınladı. Şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, tanıtımda ve klipte yer almadı. CHP lideri Özgür Özel, Savaş'a alternatif bir aday bulunması durumunda adayı değiştirebileceklerini belirtmişti.
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken, faciada yeni gelişme yaşandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 8 şüpheli arasında firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu kaydetti.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık sarf ettiği, "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" sözlerine atıfta bulundu. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız. ''Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi?" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?