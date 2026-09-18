Depremzede aileler Adalet Bakanlığı önündeki adalet nöbetinde 8. gününe girdi - Son Dakika
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Depremzede aileler Adalet Bakanlığı önündeki adalet nöbetinde 8. gününe girdi

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Depremzede aileler Adalet Bakanlığı önündeki adalet nöbetinde 8. gününe girdi
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Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, 6 Şubat depremlerine ilişkin davalardaki cezasızlık ve sorunları protesto etmek amacıyla Adalet Bakanlığı önündeki eylemlerini 8'inci gününde sürdürüyor. Depremde yakınlarını kaybedenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu beklediklerini belirterek 'Artık sesimizi duyun' dedi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, "6 Şubat depremlerine ilişkin davalardaki cezasızlık ve sorunları" protesto etmek amacıyla Adalet Bakanlığı önündeki eylemlerini 8'inci gününde sürdürüyor. Depremde eşi ve iki evladını kaybeden Oğuz Soyubey, "Sayın Akın Gürlek, 'Adaleti arayıp da ulaşamayana kapımız her zaman açıktır' demişti. Şu an gördüğünüz gibi Adalet Bakanlığı önündeyiz. Hiç de kapılar açık değil, barikatlar var" ifadelerini kullandı. Depremde 4 yakınını kaybeden avukat Duygu İnegöllü de Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu beklediklerini hatırlatarak, "Artık sesimizi duyun" dedi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalara ilişkin davalarda yaşanan cezasızlık ve sorunları" protesto etmek amacıyla Adalet Bakanlığı önündeki eylemlerini 8'inci gününde sürdürüyor.

Ankara'da etkili olan yağmura rağmen platform üyeleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebiyle bekliyor. Depremde yakınlarını kaybedenler, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"ARTIK SESİMİZİ DUYUN"

Hatay Ilgım Apartmanı'nda halası, eniştesi ve iki yeğenini kaybeden avukat Duygu İnegöllü, "Adalet Nöbeti'nin 8'inci günündeyiz. Kaybettiğimiz canlarımız içinde bekliyoruz. Tek bir talebimiz var. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir randevu bekliyoruz. Kendisine sormak istediğimiz sorular var. Davalarımızın neden hızlı yürümediğini anlamak istiyoruz. Neden bilirkişi raporlarının çok yavaş geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Neden şimdiye kadar davalarda ödül gibi cezalar verildiğini anlamaya çalışıyoruz. Biz halkız. Kendisine bu tür soruları sormaya hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple hala kendisinden randevu bekliyoruz. Artık sesimizi duyun" dedi.

"OLUMLU SONUÇ GELİNCEYE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Adana Beluk Apartmanı'nda eşi ve iki çocuğunu kaybeden Oğuz Soyubey de 8 gündür Adalet Bakanlığı önünde olduklarını hatırlatarak,"Biz 3 yılı aşkın süredir deprem dosyalarında adalet sağlanmadığı için bugün Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. Sayın Akın Gürlek, 'Adaleti arayıp da ulaşamayana kapımız her zaman açıktır' demişti. Şu an gördüğünüz gibi Adalet Bakanlığı önündeyiz. Hiç de kapılar açık değil, barikatlar var. Biz 8 gündür burada, yağmurda, tozda bu haklı talebimizi tekrar etmekteye devam ediyoruz. Olumlu sonuç gelinceye kadar da mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

"DEPREM DAVALARINDA ADALET SAĞLANANA KADAR BURADAYIZ"

Adıyaman Akabe Sitesi'nde yakınlarını kaybeden Doğan İlik, Adalet Bakanlığı'na resmi bir görüşme talebini ilettiklerini ancak henüz bir cevap verilmediğini söyledi. İlik, "Biz gerekli kurumlardan, Adalet Bakanlığı'ndan talebimize dönüş yapılmasını bekliyoruz. Deprem davalarında adalet sağlanana kadar buradayız. Buradan bir yere ayrılmaya da niyetimiz yok" dedi.

Kaynak: ANKA
Adalet BakanlığıAkın GürlekDoğal AfetGüncelSon Dakika

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