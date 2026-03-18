Depremzede Kadın, Kız Çocuklarına Bayramlık Dikti

18.03.2026 12:20
Gülizar Subaşı, deprem sonrası Mardin'de 20 kız çocuğu için bayramlık giysi hazırladı.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Malatya'dan Mardin'e gelen Gülizar Subaşı, 20 kız çocuğu için bayramlık giysi hazırladı.

Depremlerde Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki evleri yıkılan, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan ve depremden sonra Mardin'e yerleşen 36 yaşındaki iki çocuk annesi Subaşı, depremde yaşadığı zorlu sürecin ardından yeni bir yaşama başladı.

Merkez Artuklu ilçesinde bir süre evinde terzilik yapan Subaşı, daha sonra ilçedeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) hayalini kurduğu dikiş öğretmeni oldu.

Deprem sürecinde yardım aldığı Türk Kızılaydan etkilenerek gönüllü olan Subaşı, ramazanda yürütülen çalışmalar çerçevesinde yetim ve ihtiyaç sahibi kız çocukları için bayramlık giysi dikmeye karar verdi.

Kıyafetleri kendi imkanlarıyla temin ettiği kumaşlarla evinde diken Subaşı, her bir çocuk için etek, tişört, çorap, kilotlu çorap, saç bandanası ve tokadan oluşan 6 parçalık bayramlık setleri oluşturdu.

Gündüz öğretmenlik yapan Subaşı, ramazanda sahura kadar dikiş makinesinin başında çalışarak kıyafetleri tamamladı.

Türk Kızılay Artuklu Şubesi görevlileri ve Subaşı, çocuklara bayramlıklarını ve hediyelerini dağıttı.

"İnsanları mutlu etmek istediğim çok proje var"

Gülizar Subaşı, AA muhabirine, deprem öncesi Malatya'da kadın kooperatiflerinde girişimci olduğunu, depremde birçok yakınını ve evlerini kaybettiğini söyledi.

"Çok felaket bir gündü. Aslında bunun tarifi yok. Çok acılar çektik. Depremde çok can kaybı yaşadık ve her şeyimizi kaybettik." diyen Subaşı, bu kadar büyük afette Türk Kızılayın çalışmalarını, insanlara dokunuşunu sessizce kenardan izlediğini ve bundan çok etkilendiğini belirtti."

Depremin ardından yerleştiği Mardin'de de Kızılay gönüllüsü olarak elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getiren Subaşı, yaşadığı zorlu süreci gönüllülük faaliyetleriyle aşarak topluma katkı sunmak istediğini anlattı.

Subaşı, şunları kaydetti:

"Şu an ADEM'de dikiş öğretmenliği yapıyorum. Amacım birçok noktaya ulaşabilmek. Kız çocukları benim için farklı bir nokta. Onları çok seviyorum, hep onları mutlu etmek istiyorum. İnsanları mutlu etmek istediğim çok proje var. Bu çalışmayla bir giriş yaptım. Önce kumaşı en uygun yerden temin ettim. Gündüz kursta eğitim verirken gece sahura kadar dikiş makinesinin başına oturdum. Kadın terzisi olarak çocukları giydirmeyi düşündüm. Herkesin elinden geleni yapması lazım. Mutlaka katkı sağlamaları gerekiyor."

"Gördüğü hizmeti sahada sunmak istiyor"

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı da ramazanda çeşitli yardımların yanında ilçede annelerin pişirdikleri yemekleri üniversite öğrencilerine ulaştırdıklarını söyledi.

Gülizar Subaşı gibi gönüllülerin her zaman desteğini aldıklarını belirten Arı, şöyle devam etti:

"En mutlu olduğumuz noktalardan biri gönüllülerimizin destek olmasıdır. Mardin'de iyiliği büyütmek için çalışıyoruz çünkü iyilik yaptıkça, paylaştıkça çoğalır. Bizim de ana hedefimiz bu iyiliği Mardin'de büyütmek. Gülizar Hanım da gördüğü hizmeti sahada sunmak istiyor. Bizim için çok gurur verici. Çocuklarımıza kıyafetleri dağıttık. Gerçekten çok duygulu anlar yaşandı."

Arı, Subaşı gibi herkesin uzmanı olduğu alanda gönüllü olarak elinden gelen desteği sunabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

