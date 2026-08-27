Kadirli\'de otizmli çocuğu bulunan kadına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'ndan destek

(OSMANİYE) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaldıkları konteyneri boşaltması istenen 3 çocuklu kadına kira, taşınma ve eşya desteği sağlayacak.

Depremzede Gülay Kamalı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ikamet ettikleri konteynerden çıkmalarının istendiğini, ancak çocuklarından birinin otizmli olması nedeniyle ev sahiplerinin ev kiralamak istemediklerini anlatmıştı.

Eşinin de cezaevinde bulunduğunu bildiren Gülay Kamalı'ya, haberin yayımlanmasının ardından Kadirli Belediyesi tarafından ev bulunmuştu.

Edinilen bilgiye göre, haberin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da harekete geçti. Vakıf, Gülay Kamalı'ya yeni evine taşınması, eşyalarının temini ve kirasını ödemesi için destek verecek.