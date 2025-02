Depremzede Kadından Duygusal İfade

Güncel

Depremzede kadın: "Depremi herkes yaşadı ama herkes hissetmedi"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yaşadıkları binanın yıkılması sonucu enkazdan kurtulan depremzede kadın, "Depremi herkes yaşadı ama herkes hissetmedi" dedi.

6 Şubat depremleri, Kahramanmaraş'ta büyük bir yıkıma ve derin izler bırakan bir felakete dönüştü. Binlerce insanın hayatını kaybettiği, yüz binlercesinin evsiz kaldığı bu büyük afette, bazı bölgeler diğerlerine göre çok daha ağır kayıplar verdi. Felaketin en büyük tanıklarından biri de Dulkadiroğlu ilçesi Güneşli Mahallesi'ndeki Kocabaş Konutları sakinlerinden Sefa Doğan.

Depremde 16 bloklu Kocabaş Konutlarında sadece eşi Adem Doğan ile birlikte Kocabaş'ın blok yıkıldı. O gece, birçok insan gibi onlar da uykudaydı. Ancak depremin ilk saniyeleriyle birlikte hayatları tamamen değişti.

Depremin başlamasıyla birlikte binaları saniyeler içinde yıkıldı. Etraflarındaki her şey bir anda çökmüş, kaçış imkanı kalmadığını ifade eden Doğan, "Her yer yıkılmış gibi hissediyorsunuz. Biz bile nerede olduğumuzu bilmiyorduk. Bizi burada kimse bulamaz diyorduk. Bizi arıyorlar mı, bizi bulacaklar mı diye düşünüp durduk. Komşularımızın yardımıyla çıkarıldık. Eşimi çıkarttıktan 45 dakika sonra beni çıkardılar. Onuncu kattaydık ama çıktığımızda yol hizasındaydık. Dışarı çıktığımızda ağır bir travma yaşadık. Komşularımızın cesetleri çıkarılıyordu. Yaralılar taşınıyordu. En ağır tabloyu hastaneye gittiğimizde gördük. Yağmur suyu kanla karışıyordu. O an anladık ki biz yine de daha iyi durumdaydık. 18 gün boyunca benim binamın enkazından ceset çıkarıldı. Her gün orada bir yakınımızın cansız bedenine ulaşıldı. En son 41. gün bir tanıdığımızın cesedine ulaşıldı. O anları anlatmak bile çok zor" diye konuştu.

Deprem sadece yaşadıkları evi değil, iş yerlerini de vurduğunu ve hayata yeniden başladıklarını ifade eden Doğan, "İş yerlerimiz de ağır hasar almıştı. Tedavi için şehir dışına gittik. Döndüğümüzde iş yerimizi tamamen boşalttık. Üç ay boyunca iş yapamadık. Daha sonra vatandaşların kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için konteyner kentlerde bir iş yeri açtık. Şu anda iki yıldır buradayız. Depremin üzerinden iki yıl geçti ama Sefa Doğan ve eşi için hiçbir şey değişmedi. Her yıl 6 Şubat geldiğinde içleri yeniden buruklaşıyor. O gece kaybettikleri arkadaşlarını, akrabalarını, komşularını ve yaşadıkları korku dolu anları unutamıyorlar. Geçti mi diye sorarsanız, asla. Depremi herkes yaşadı ama herkes hissetmedi. Bizim için süreç hala devam ediyor. O gece hem arkadaşlarımızı hem de akrabalarımızı kaybettik. 6 Şubat, bizim için sadece bir tarih değil, hayatımızın en ağır günü oldu" ifadelerini kullandı.