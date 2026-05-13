Depremzede Kadınlar, Kooperatifle Yeniden Ayağa Kalkıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin en fazla etkilediği illerden olan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde evleri yıkılan ya da yakınlarını kaybeden kadınlar, 'Zeynep Ana Kadın Kooperatifi' ile yeniden hayata tutundu. Kooperatifin kurucu başkanı Tuba Çiçek, "Şu anda elimizden geldiğince daha gerçekçi ve yenilikçi çözümlerle geleneksel yöntemleri harmanlayıp, yeni ürünler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Malatya'nın Doğanşehir ilçesi de ciddi hasar aldı. 100 binadan 52'sinin ya yıkılığı ya da ağır hasar aldığı ilçede depremden hemen önce kurulan 'Zeynep Ana Kadın Kooperatifi'nin faaliyetleri de durdu. Depremin ardından Kooperatif Başkanı Tuba Çiçek ve depremde evleri yıkılan ya da yakınlarını kaybeden 17 kadın, yeniden bir araya geldi. Depremin yaralarını sarmak, kadınları ve çocukları rehabilite etmek amacı ile faaliyet gösteren kooperatifte; süt ve süt ürünleri, ilçeye has kuru fasulye, bulgur, reçel çeşitleri, kurutmalık dolma çeşitleri gibi ürünler üreten kadınlar hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de depremin izlerini silmeye çalışıyor.

'BURADAKİ HERKESİN HAYALLERİ VE EVLERİ YIKILDI'

Zeynep Ana Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı ve 3 çocuk annesi Tuba Çiçek, kooperatifin 2022 yılı sonunda kurulduğunu fakat 2 ay sonra 6 Şubat depremlerini yaşadıklarını ifade etti. Tuba Çiçek, "6 Şubat depremleri 11 ili etkilediği gibi bizim ilçemizi de oldukça fazla etkiledi. İlçemizde çok fazla can kaybı olmasa da oldukça ağır hasar meydana geldi. Zeynep Ana Kadın Kooperatifi'nde ilk zamanlar depremin yaralarını sarmak için ve kadınlarımızı ve çocuklarımızı burada rehabilite etmek için çalışmalar yaptık. Daha sonra da bunu nasıl sürdürebilir bir model halinde dönüştürebiliriz diye düşündük. Şu anda da elimizden geldiğince daha gerçekçi ve yenilikçi çözümlerle geleneksel yöntemleri harmanlayıp, yeni ürünler üretmeye çalışıyoruz. Buradaki herkesin hayalleri, evleri yıkıldı ve burada çalışanların hepsi depremzede. Burada ihtiyacı olan, ihtiyaç sahibi kişileri seçmeye ve bulmaya çalıştık. Şu anda da hala istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Bugün de yine gelen herkese kapımız açık" dedi.

'BU İLÇEYİ AYAĞA KALDIRMAMIZ GEREKİYOR'

Tuba Çiçek, "Burada yapılacak çok iş var, bizim gidecek çok yolumuz var. Verimli topraklara sahip bu ilçede üretim yapmamız, kadınlarla beraber burayı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Ben bütün kadınların hayal kurması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımızı hem eğitelim hem de para kazanmaları için destek olalım diye burası kuruldu. Çünkü bu proje, bizim için bir nesli projesidir. Bence bütün kadınların hayali, üretmek, ürettiklerinden kazanç elde etmek ve yatırım yapabilmek olmalıdır diye düşünüyorum. Kadınların çalışıyor olması, evlerindeki geleneksel olarak yaptıkları salçayı, reçeli burada bir ürüne dönüştürüp ve bir marka altında satarak kazanç elde etmeleri büyük bir başarı. Biz kadınlarımız ile üretip, kazanarak büyük bir başarı elde ettik" diye konuştu.

'KOOPERATİF SAYESİNDE EHLİYETİMİ ALDIM'

Seher Kaya, "6 Şubat depremlerinde yıkıldık derken, bu kooperatif ile birlikte ayağa kalkarak yeniden yeşerdik. Kooperatif bize belki 6 Şubat depremini unutturmadı ama dimdik ayakta durabilmeyi öğretti. Bu kooperatif sayesinde ehliyetimi aldım ve kendi arabam ile şu an işime gelip gidiyorum. Burada yaptığımız her şeyi satarak kazanca dönüştürüp, evimize ve çocuklarımıza destek oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

'HEM ÜRETİYORUZ HEM DE KAZANIYORUZ'

3 çocuk annesi Aysun Kurtulmuş ise "Kooperatif, kadınları bir araya getirerek bizlere destek verdi. Burası aslında kendi mutfağımız gibi. Burada yaptığımız ürünleri kendimiz yapıp işliyoruz. Eşimin bu süreçte ilk etapta gönlü olmadı. Ama daha sonra eşim çalıştığımız ortamın abla kardeş, anne kız ortamı olduğunu gördükten sonra o da olumlu baktı ve artık burada hem üretmeye hem de kazanmaya başlayarak aile ekonomimize katkı sunuyoruz" diye konuştu.