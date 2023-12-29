Depremzede mandalina üreticisine Hatay Valisi'nden destek

HATAY - Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen ve ürün rekoltesinin yüksek olmasından dolayı tarla fiyatı 2 TL'ye kadar düşen mandalinada Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle üretici ve zincir marketler arasındaki komisyoncular ortadan kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen mandalina bu yıl rekolte beklenenin üstüne çıktı. Hasadın başlamasıyla birlikte mandalina fiyatı tarlada 2 TL'ye kadar düştü. Bir çok üründe araya komisyoncuların girmesiyle tarla fiyatıyla market fiyatında yaşanan fiyat farkı mandalinayı da vurdu. Büyükşehirlerde mandalina fiyatı 20 TL'ye kadar çıkarken bu durumdan en olumsuz etkilenende üreticiler oldu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, çiftçinin ürününün direkt zincir marketlere ulaşabilmesi amacıyla devreye girdi ve çeşitli temaslar sonrası çiftçinin yüzünü bir nebze de olsa güldürdü. Yüksek fiyatlar nedeniyle dalda çürümeye bırakılan mandalinalar, yeniden hasat edilmeye başlandı. Depremzede üreticiler, Vali Masatlı'ya teşekkürlerini dile getirdiler.

Dalda kalan mandalina için Vali Masatlı'nın devreye girdiğini belirten üretici Sefer Mansuroğlu," Dalda kalan mandalina için Hatay Valimiz Mustafa Masatlı müşteri gönderiyor. Biz de burada o müşterilere cevap veriyoruz, kesiyoruz ve kendilerine veriyoruz. Allah razı olsun bir nebze de olsa katkı oluyor. Umarım bu satışın sürekliliği olur. Mandalinayı alacak müşteriyi de bulamıyoruz ama işte sayın valimizden Allah razı olsun bize müşteri buldu. Şu an günlük bir araba mandalina gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.