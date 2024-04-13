Depremzede Öğrencinin Öğrenim Kredisi Bursa Dönüştürüldü

Depremzede öğrencinin aldığı öğrenim kredisinin bursa dönüştürülmesi talebi, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle karşılandı.
KDK'nin dostane çözüm kararına göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir tıp fakültesi öğrencisinin evleri ve babasına ait işyeri yıkıldı. Öğrenci ve ailesi, depremden sonraki süreçte az hasarlı kiralık bir evde ikamet etmeye başladı.
Daha önce öğrenim kredisi alan öğrenci, deprem sonrası öğrenim kredisinin bursa dönüştürülmesi talebiyle yaptığı girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine KDK'ye başvurdu.
Başvuruyu değerlendiren KDK, talebin karşılanması istemiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yetkilileri ile temasa geçti.
Bunun ardından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, öğrencinin aldığı öğrenim kredisini depremzede öncelik durumu nedeniyle Şubat 2023 itibarıyla bursa dönüştürdü.
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