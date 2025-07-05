Depremzededen İhracat Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremzededen İhracat Başarısı

05.07.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Zeynep Durak, devlet desteğiyle modern tesis kurarak meyve-sebze ihraç ediyor.

Hatay'da devlet desteğiyle modern hale getirdiği tesisinde meyve ve sebzeleri kurutan depremzede kadın girişimci ürünlerini çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.

Reyhanlı ilçesinde çiftçilikle uğraşan endüstri mühendisi 33 yaşındaki Zeynep Durak, yaklaşık 2 yıl önce tarlasına ektiği çilekleri 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle satacak yer bulamayınca elinde kalan ürünlerini geleneksel yöntemlerle kurutmaya karar verdi.

Bu yöntemle beklediğinin üzerinde kar elde eden Durak, daha sonra kiraladığı 600 metrekarelik iş yerini kurutma tesisine dönüştürmek istedi.

Durak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) "Meyve Sebze İşleme ve Paketleme Projesi"nden yararlandı.

Proje kapsamında aldığı destekle Durak, meyve-sebze kurutma makineleri ve araçlar sayesinde işletmesini modern bir tesise dönüştürdü.

Tesisinde 20 kişiye de istihdam sağlayan Durak, çilekten şeftaliye, muzdan portakala, domatesten bibere birçok meyve ve sebzeyi kurutup kendi markasıyla ihraç ediyor.

"İlk olarak ürünleri kurtarmak amacıyla bu yola çıktık"

Girişimci Zeynep Durak, AA muhabirine, markasını kurmadan önce ilçede çilek ürettiğini söyledi.

Yaşanan olağanüstü afet yüzünden hasadını yaptığı çilekleri taze olarak satamadığını anlatan Durak, şöyle devam etti:

"O dönemde aslında ilk olarak ürünleri kurtarmak amacıyla bu yola çıktık. 'Bu işi daha profesyonel, endüstriyel nasıl yapabiliriz?' diye düşünürken 2023'te TKDK'nın çağrı dönemine denk geldik. Geçen yılın mayıs ayına kadar bir proje hazırlama sürecimiz oldu ve şu anki tesisin tamamının ilk adımları atıldı. Sonrasında TKDK'ya yaklaşık 26 milyon lira değerinde bir proje yazdık. İçerisinde taze meyve sebze ve diğer sağlıklı atıştırmalık gruplarının üretilmesi, paketlenmesi, gerek iç piyasaya gerekse ihracata yönelik ürünlerin üretilmesi için tamamen doğal, katkısız, Avrupa Birliği standartlarında üretim yapabilen bir tesis olması noktasında tüm hazırlıklarımız bitti. Kurumla projemizi tamamlayıp şu an gerek iç piyasada, gerek dijital pazarda, gerek de ihracatta, Avrupa'da, Türki Cumhuriyetleri'nde, Katar, Dubai gibi farklı ülkelere ihracat yapabilen bir tesis haline gelebildik."

Durak, tesisinde sıcak hava ile ve dondurarak kurutma tekniklerini kullandıklarını, bu sayede ürünün besin değerini yüzde 97 oranında koruduklarını anlattı.

"Hedefimiz ihracat pazarımızı kademeli olarak büyütmek"

Tesisinde aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişiye istihdam sağladığını belirten Durak, zaman zaman kadın kooperatifleriyle de işbirliği yaptığını ifade etti.

Durak, tesisindeki üretim kapasitesini ve ihracatını arttırmayı istediğini vurgulayarak, "Yılda yaklaşık 720 ton taze ürünü işleme kapasitesine sahibiz, bunun yüzde 70'i iç piyasada yüzde 30 civarında da ihracattayız. Hedefimiz ihracat pazarımızı kademeli olarak büyütmek." dedi.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Kadın, Tarım, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzededen İhracat Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Tüfekle oyun 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Tüfekle oyun 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Nico Williams’tan 10 yıllık imza Nico Williams'tan 10 yıllık imza
Buca’da ekipler alevlerin arasında kaldı: Öleceksek de birlikte öleceğiz Buca'da ekipler alevlerin arasında kaldı: Öleceksek de birlikte öleceğiz
Beşiktaş’ın, Avusturya kampı kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın, Avusturya kampı kadrosu belli oldu
Beşiktaş’a transfer olan Tammy Abraham soluğu Ayasofya Camii’nde aldı Beşiktaş'a transfer olan Tammy Abraham soluğu Ayasofya Camii'nde aldı
Kene nasıl tespit edilir Profesörden açık renkli örtü tüyosu Kene nasıl tespit edilir? Profesörden açık renkli örtü tüyosu
Kırkpınar’a günler kala acı olay 25 yaşında hayatını kaybetti Kırkpınar'a günler kala acı olay! 25 yaşında hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı’ya transfer yasağı Hull City bu karar sonrası harekete geçti Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var

09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
08:43
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
07:57
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
14:23
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
14:22
Yasak aşk, kürtaj, tehdit Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
14:16
Cezaevindeki yasak ilişki skandalını ortaya çıkardı, sokak ortasında infaz edildi
Cezaevindeki yasak ilişki skandalını ortaya çıkardı, sokak ortasında infaz edildi
14:13
3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği
3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği
14:12
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm Tanesi 65 lira
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm! Tanesi 65 lira
14:04
Fenerbahçe’ye kötü haber Jonathan David’i resmen açıkladılar
Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'i resmen açıkladılar
13:46
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
13:30
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
13:23
Altın alırken hapse girebilirsiniz Tebligatlar gelmeye başladı
Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı
13:20
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var
Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var
13:06
Acun Ilıcalı’ya transfer yasağı Hull City bu karar sonrası harekete geçti
Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti
13:06
Kırkpınar’a günler kala acı olay 25 yaşında hayatını kaybetti
Kırkpınar'a günler kala acı olay! 25 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 11:24:38. #7.13#
SON DAKİKA: Depremzededen İhracat Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.