Depremzedeler Yozgat\'ta Birbirlerine Destek Oluyor

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş Huzurevi'nden ayrılarak Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'ne gelen 6 depremzede, birbirlerine omuz vererek hayata tutunuyor.

Arif Aydemir (69), İbrahim Özaktürk (64), Nuh Ölç (85), Remzi Yağcı (78), Yılmaz Günay (83) ve Necmaddin Muhammadi (72) depremin ardından Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gelmek zorunda kaldı.

Yerleştirildikleri Alparslan Türkeş Huzurevi'nde depremin yaralarını birbirlerine destek olarak sarmaya çalışan 6 depremzede, günlerini birbirleriyle sohbet ederek, kitap okuyup, resim çizerek geçiriyor.

Depremzede Arif Aydemir, AA muhabirine, Kahramanmaraş Huzurevi'nde 6 Şubat'ta depremle uyandıklarını ve dışarı çıktıklarını söyledi.

O gün havanın çok soğuk olduğunu ve üşüdüklerini anlatan Aydemir, önce Kahramanmaraş'ta bir binaya yerleştirildiklerini ardından da Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'ne geldiklerini belirtti.

Aydemir, Yozgat'ta huzurevinden memnun olduklarını dile getirerek, "Durumumuz iyi, yemeğimiz geliyor, çayımızı içiyoruz, memnunuz. Gurbette kaldığın için rahat olsan dahi kendi memleketini arıyorsun, toprağını özlüyorsun. Biz de oraya tekrar geri dönmek için uğraşıyoruz, memleketi özledik. Buraya geleli bir yılı geçti." dedi.

İbrahim Özaktürk de depremde yeğenlerini kaybettiğini ifade ederek, "Buraya geldik, birbirimize yardım ediyoruz. Günümüz güzel geçiyor. Kahramanmaraşlı olarak birbirimize yardım ediyoruz." diye konuştu.

Nuh Ölç ise depremde yaşadıkları zorluklardan sonra Yozgat'ta çok iyi karşılandıklarını belirterek, huzurevi müdürü ve çalışanlarına teşekkür etti.

Çocuklarının hayatta olup olmadığını bilmiyor

Remzi Yağcı da bütün eşyalarının Kahramanmaraş'ta kaldığını anlatarak, "Burası bize eşya temin etti, eksiklerimiz burada tamamlandı. Sağ olsunlar. Burada üç öğün yemek yiyoruz, çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Çarşıya gidip geliyoruz. 3 çocuğum Kahramanmaraş'ta. Onlar depremde enkazda mı kaldı, yaşıyor mu haberim yok. Beni arayan yok, demek ki ölmüşler." ifadelerini kullandı.

Alparslan Türkeş Huzurevi Müdürü Fahrettin Arslan da 66 ileri yaşlının kaldığı huzurevine 6 depremzedenin geldiğini belirterek, "Depremzedelerimizi diğer yaşlılarımızla kaynaştırdık. Boş zamanlarını değerlendirmeleri adına halk eğitim merkezinden usta öğreticimiz geldi. Yaşlılarımız resim yapıyor, etkinliklere katılıyor. Bahçede sohbet ediyorlar." dedi.