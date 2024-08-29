Dörtyol'da depremzede çocuklara açık havada film gösterimi yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzede çocuklara açık havada film gösterimi yapıldı.
Hatay Valiliğince yürütülen "Yüreğimizdeki Işık" projesi kapsamında Sinemasal Kültür Sanat Derneği ortaklığında gerçekleşen etkinlikte Numune Evler Mahallesi'nde tören alanında film sahnesi içeren platform kuruldu.
Etkinlikte çocuklara "Çizmeli Kedi" animasyon filmi gösterimi yapıldı.
Film izleyen yaklaşık 500 çocuğa çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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