Malatyalılar, deprem sonrası duvar yazılarıyla umutlarını yansıtıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatyalılar, ağır hasarlı ve yıkılan binalara umutlarını ve şehre duydukları sevgiyi duvar yazılarıyla yansıtıyor.
Şehir merkezi ve ilçelerindeki ağır hasarlı ve yıkılmış durumdaki binayla evlerin duvarları, boyayla yazılmış yazılarla dikkati çekiyor.
Bazı duvarlarda, "6 Şubat'ı asla unutmayız Malatyam", "Döneceğiz elbet, Malatya tek sevdamız", bazılarında "Sadece hayallerim yıkıldı", "Yaşamak direnmektir Malatyalım" gibi yazılar bulunuyor.
"Her sokağın denize çıkmasa da seviyorum seni Malatya"
"Seveceksen beni deprem gibi sev, hiç yakamı bırakma" gibi esprili ifadeler taşıyan yazıların bulunduğu duvarlarda, "Umudumuz var", "Her sokağın denize çıkmasa da seviyorum seni Malatya" şeklinde umut dolu mesajlar yer alıyor.
Bu arada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın da duvar yazılarında unutulmadı.
23 Aralık 2023'te şehit olan asker için bir duvar yazısında, "Yıkık dökük memleketimizin toprağına şehit kokusu yayıldı. Şehit Emre Taşkın" ifadesi yer aldı.
-"Yaşama devam ediyoruz, umut var ve olacak"
Aradan geçen zamana karşın yazıların bulunduğu sokak ve caddelerden geçen depremzedeler de moral buluyor.
Yeşilyurt ilçesindeki Yeni Boztepe Caddesi'nde yaşayan Yaşar Aydoğan, AA muhabirine, duvar yazılarında yer aldığı gibi umudun her zaman olduğunu, olmaya da devam edeceğini söyledi.
Aydoğan, depremlerde kendisinin de yaşadığı iki katlı evin yıkıldığını, bir süre kentten ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade ederek " Nevşehir'de 4 ay yaşadık. Yeniden buraya geldik ve kiralık bir evde yaşıyoruz. Kendime ait bir bahçem var oraya gidip geliyorum. Yaşama devam ediyoruz, umut var ve olacak. Devlet baba yetişecek." diye konuştu.
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