Depremzedenin Biriktirdiği Para Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremzedenin Biriktirdiği Para Çalındı

Depremzedenin Biriktirdiği Para Çalındı

Hatay'da deprem sonrası Ankara'ya yerleşen Elif Bilgin'in kuaför salonunda biriktirdiği 100 bin lirası, iş yerinde çalışmaya başlayan bir çalışan tarafından çalındı. Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlık olayı sonrası polis soruşturma başlattı.

09.01.2025 12:51  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde evi ve kuaför salonu yıkılınca 2 çocuğuyla Ankara'da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleşip, yeni bir hayat kurmaya çalışan Elif Bilgin'in (51), kuaförde çalışarak biriktirdiği 100 bin lirası çalındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elif Bilgin'in, Hatay'da oturduğu evi ve kuaför salonu yıkıldı. İki çocuğuyla Ankara'da KYK yurduna yerleşen Elif Bilgin, yeni bir hayat kurmak için kuaför salonunda işe başladı. Bilgin, biriktirdiği parayı güvenli olmadığını düşündüğü için yanına alarak iş yerine götürüp, dolabına koydu. Bilgin, çıkışta tekrar yanına almak istediğinde dolapta paranın olmadığını gördü. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde yaklaşık 1 ay önce işe başlayan E.E.'nin dolaptan parayı aldığı görüldü. Bilgin'in şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı. Gözaltına alınan E.E., ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

'YEMEDEN İÇMEDEN BİRİKTİRDİM'

Elif Bilgin, parayı bankaya yatırmak için yanına aldığını söyleyerek, Buraya geldikten sonra kuaförde çalışmaya başladım, mücadele ediyordum. O gün parayı bankaya yatıracaktım. Zaten yurtta da bırakamazdım. O kişi yanımdaki arkadaşımla dışarı çıkana kadar bizi takip etti. Daha sonra dolabı açıp çantamdan parayı alıp kaçıp gidiyor. Çalışan arkadaşlardan birine 'Oğlumu hastaneye götüreceğim' demiş. Öbür arkadaşa da 'Arkadaşım gasbedildi' demiş. Gidiş o gidiş. Evim iş yerim yıkıldıktan sonra çabalarken böyle bir şey oldu. Yemeden içmeden biriktirdiğim bir paraydı. Hakkımı helal etmiyorum. Savcı da onu serbest bıraktı, parayı da geri vermedi ifadelerini kullandı. Kuaförde çalışan N.R. ise Elif ablayla kol kola bir şekilde çıktık. Şahıs, arkamızdan çıkıyor ve bizim gelip gelmediğimizi kontrol ediyor. Sonrasında dolabın kapağını açıp oyalanıyor. Orada montunun sağ cebinin içine koyuyor. Sonrasında tekrar mutfağa geçiyor. Arkasından ben mutfağa geçiyorum. Aldıktan 5 dakika sonra hızlı bir şekilde dükkandan gidiyor. Diğer arkadaşımızdan da Elif abladan da birkaç gün öncesinde borç para istiyor. Onlar da 'Bizde bu kadar nakit yok' diyorlar. Olay sonrasında kamera sistemi aktif değil. Fişi çekilmiş durumda ama çekildikten sonra da belli bir saat çekim yapabiliyor. O sandı ki çekim yapılmayacak dedi.

Haber-Kamera Gizem ÇORLU-Ali Oğulcan ARSLAN ANKARA,

Kaynak: DHA

Elif Bilgin, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Kuaför, Ankara, Deprem, Güncel, Yaşam, Polis, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedenin Biriktirdiği Para Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:04:53. #1.11#
SON DAKİKA: Depremzedenin Biriktirdiği Para Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.