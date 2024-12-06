Dera'da Çatışmalar Tırmanıyor - Son Dakika
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Dera'da Çatışmalar Tırmanıyor

Suriye'nin Dera ilinde rejim güçleri ile muhalifler arasında çatışmalar baş gösterdi.

06.12.2024 16:46
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Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Beşşar Esed rejimi güçleriyle bölgedeki askeri muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Dera'da rejimin kurduğu 8. Tümen'deki askerler, Suveyda ve Kuneytra illerindeki muhaliflerle "Güneydeki Operasyonların Odası"nı kurdu.

Operasyon odasından yapılan açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verildi, ülkenin güney sınırlarının kontrol altına alınarak güvenliğin ve istikrarın sağlanacağı vurgulandı.

Uluslararası topluma, özgürlük, onur ve medeni bir devletin inşasında Suriye halkının kararına saygı göstermesi çağrısı yapılan açıklamada, rejim askerlerinden ordudan ayrılmaları talep edildi.

Açıklamada, hedefin Şam'a ilerlemek olduğu da kaydedildi.

Muhalifler çok sayıda yerleşim yerinin kontrolünü sağladı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, askeri muhalifler, Dera il merkezi ve çevresindeki ilçelerde sabah saatlerinden bu yana rejim güçleriyle çatışıyor.

Muhalifler, Busra Harir, Casim, Hirak ve Tafas ilçeleri, Semlin, Sura ve Miseyfre beldeleri, Gariyye Şarkiyye, Karak, Nahte, Cize ve Üm Veled köyleri ve il merkezindeki Dera Beled mahallesini ele geçirdi.

Çatışmalar il genelinde çok sayıda noktada devam ediyor.

Muhalif gruplar sabah saatlerinde Dera'nın batı kırsalındaki Noa ilçe merkezinin çevresinde rejim güçlerine ait kontrol noktalarına saldırdı. Suriye rejimi de Noa ilçe merkezini havan topu saldırısıyla hedef aldı.

Rejim ordusu batı kırsalındaki Cebiliyye köyüne de topçu saldırısı düzenledi.

Nasib Sınır Kapısı'nın kontrolü muhaliflere geçti

Muhalifler, rejim güçleriyle çatışarak Suriye- Ürdün sınırını ele geçirmeye çalışıyor.

Çatışmaların ardından, Suriye ile Ürdün arasındaki Nasib Sınır Kapısı muhaliflerin kontrolüne geçti.

Halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği il: Dera

Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi.

İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esed rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

Esed rejimi, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

Suriye, dera, Son Dakika

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