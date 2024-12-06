Dera'da Esed Rejimi ile Muhalifler Arasında Çatışma

Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Noa ilçesinde, Beşşar Esed rejimi güçleriyle bölgedeki askeri muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, muhalif gruplar sabah saatlerinde Dera'nın batı kırsalındaki Noa ilçe merkezinin çevresinde rejim güçlerine ait kontrol noktalarına saldırdı.
Çatışmalar devam ederken, Suriye rejimi Noa ilçe merkezini havan topu saldırısıyla hedef aldı.
Rejim ordusu batı kırsaldaki Cebiliyye köyüne de topçu saldırısı düzenledi.
Muhalif gruplar, Dera'nın batı, doğu ve kuzey kırsalındaki Cize, Semlin ve Gariyye Şarkiyye bölgelerinde rejimin güvenlik güçlerine ait kontrol noktalarını ele geçirdi.
Rejime karşı ortak operasyon odası kuruldu
Öte yandan Dera'da rejimin kurduğu 8. Tümen'deki askerler, Süveyda ve Kuneytra illerindeki muhaliflerle ortak operasyon odası kurdu ve rejime karşı hareket etme konusunda anlaştı.
Halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği il: Dera
Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi.
İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esed rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.
Esed rejimi, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti.
Suriye'deki gelişmeler
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.
Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.
Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Dera'da Esed Rejimi ile Muhalifler Arasında Çatışma - Son Dakika
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