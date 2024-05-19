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Dere ıslahı çalışmasında bin 183 yaşındaki porsuk ağacını kökünden kestiler

- Mahalle sakininin duyarlılığı çevre katliamına 'dur' dedi, ekipler tutanak tuttu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yüklenici firmanın dere ıslah çalışması sırasında bin 183 yaşındaki porsuk ağacını kökünden kestiğini fark eden mahalle sakininin tepkisi üzerine çalışmalar durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesimle ilgili zabıt tuttu.

Zonguldak- Ankara karayolunun 6'ncı kilometresinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; dere ıslah çalışmasını bir yüklenici firmaya ihale etti. Gökgöl Vadisi olarak bilinen alanda yapılan çalışmalar sırasında bin 183 yaşındaki porsuk ağacı kökünden kesildi.

Makine sesini duyunca olay yerine gelen mahalle sakini Engin Zaman, bölgenin korunması için dilekçelerinin olduğunu ancak ağacın kesildiğini fark edince çalışmaları durdurduğunu anlattı.

"Porsuk ağaçlarının yer aldığı denize en yakın seviyedeki yer dünyada tek bu vadi"

İş makinesinin operatörünü bölgeden uzaklaştırdığını ardından da Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdiğini ifade eden Zaman şöyle dedi:

"Ağacı kestiklerini görünce kepçeciyi kovdum. Sonra yetkilileri arama çalıştım. Bir kısmına ulaştım, bir kısmına ulaşamadım. Ben burayı anlatmak istiyorum. Burası Gökgöl Vadisi. Bu vadinin özelliği şu. Bütün dünyada Porsuk ağaçları 750 ila 1000 rakım arasında yaşar. Dünyada bir tek Gökgöl Vadisi'nde denize en yakın seviyede olan yer bu vadidir. Buranın korunması için dilekçelerim var. Burası dünyaya mirasımız bir yer. Kestikleri ağaç bin 183 yaşında olacaktı" diye konuştu.

Ekipler gelene kadar ağacın başında nöbet tuttu

İhbar üzerine olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri söz konusu ağacın kesilmesiyle ilgili zabıt tuttu. Bölgeye tersip bendi yapılacağını öğrendiğini anlatan Zaman, "Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelip zabıt tuttu. Yapacakları bir şey yok. Kepçeciyi kovdum. 'Bu dereye giremezsiniz' dedim. Kepçeciden öğrendiğim buraya tersip bendi yapacaklarmış. Tersip bendi yapacaksınız da burada ne işiniz var sizin" dedi.

Tutanağın tutulmasının ardından ekipler ve mahalle sakini Engin Zaman kesilen ağaçtan hatıra amacıyla bir parça alarak olay yerinden ayrıldı. Ağacın kesildiği ve çalışmaların yapıldığı bölge dron ile havadan görüntülendi.