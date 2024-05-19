Dere ıslahı çalışmasında bin 183 yaşındaki porsuk ağacını kökünden kestiler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dere ıslahı çalışmasında bin 183 yaşındaki porsuk ağacını kökünden kestiler

Zonguldak'ta yüklenici firmanın dere ıslah çalışması sırasında bin 183 yaşındaki porsuk ağacını kökünden kestiğini fark eden mahalle sakininin tepkisi üzerine çalışmalar durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesimle ilgili zabıt tuttu.

19.05.2024 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dere ıslahı çalışmasında bin 183 yaşındaki porsuk ağacını kökünden kestiler

- Mahalle sakininin duyarlılığı çevre katliamına 'dur' dedi, ekipler tutanak tuttu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yüklenici firmanın dere ıslah çalışması sırasında bin 183 yaşındaki porsuk ağacını kökünden kestiğini fark eden mahalle sakininin tepkisi üzerine çalışmalar durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesimle ilgili zabıt tuttu.

Zonguldak- Ankara karayolunun 6'ncı kilometresinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; dere ıslah çalışmasını bir yüklenici firmaya ihale etti. Gökgöl Vadisi olarak bilinen alanda yapılan çalışmalar sırasında bin 183 yaşındaki porsuk ağacı kökünden kesildi.

Makine sesini duyunca olay yerine gelen mahalle sakini Engin Zaman, bölgenin korunması için dilekçelerinin olduğunu ancak ağacın kesildiğini fark edince çalışmaları durdurduğunu anlattı.

"Porsuk ağaçlarının yer aldığı denize en yakın seviyedeki yer dünyada tek bu vadi"

İş makinesinin operatörünü bölgeden uzaklaştırdığını ardından da Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdiğini ifade eden Zaman şöyle dedi:

"Ağacı kestiklerini görünce kepçeciyi kovdum. Sonra yetkilileri arama çalıştım. Bir kısmına ulaştım, bir kısmına ulaşamadım. Ben burayı anlatmak istiyorum. Burası Gökgöl Vadisi. Bu vadinin özelliği şu. Bütün dünyada Porsuk ağaçları 750 ila 1000 rakım arasında yaşar. Dünyada bir tek Gökgöl Vadisi'nde denize en yakın seviyede olan yer bu vadidir. Buranın korunması için dilekçelerim var. Burası dünyaya mirasımız bir yer. Kestikleri ağaç bin 183 yaşında olacaktı" diye konuştu.

Ekipler gelene kadar ağacın başında nöbet tuttu

İhbar üzerine olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri söz konusu ağacın kesilmesiyle ilgili zabıt tuttu. Bölgeye tersip bendi yapılacağını öğrendiğini anlatan Zaman, "Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelip zabıt tuttu. Yapacakları bir şey yok. Kepçeciyi kovdum. 'Bu dereye giremezsiniz' dedim. Kepçeciden öğrendiğim buraya tersip bendi yapacaklarmış. Tersip bendi yapacaksınız da burada ne işiniz var sizin" dedi.

Tutanağın tutulmasının ardından ekipler ve mahalle sakini Engin Zaman kesilen ağaçtan hatıra amacıyla bir parça alarak olay yerinden ayrıldı. Ağacın kesildiği ve çalışmaların yapıldığı bölge dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dere ıslahı çalışmasında bin 183 yaşındaki porsuk ağacını kökünden kestiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
23:50 Krizi futbolcular çıkardı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular çıkardı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:05:29. #1.11#
SON DAKİKA: Dere ıslahı çalışmasında bin 183 yaşındaki porsuk ağacını kökünden kestiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement