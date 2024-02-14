Dere Taşması Sonucu Evler ve Ahırlar Su Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dere Taşması Sonucu Evler ve Ahırlar Su Altında Kaldı

Dere Taşması Sonucu Evler ve Ahırlar Su Altında Kaldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı ve bazı evler ile ahırlar su altında kaldı.

14.02.2024 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesi kırsalında etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı evler ile ahırları su bastı.

Kentte etkili olan sağanak yağış, Ergani ilçesinde gnlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Güneştepe Mahallesi Akçemelik mezrasında dere taştı. Taşan su nedeniyle mezradaki bazı ev ve ahırları su basarken, 15 yıllık olduğu belirtilen köprü de zarar gördü.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dere Taşması Sonucu Evler ve Ahırlar Su Altında Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 00:09:30. #1.11#
SON DAKİKA: Dere Taşması Sonucu Evler ve Ahırlar Su Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement