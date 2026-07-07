Dere Yatağına Düşen İnek Kurtarıldı - Son Dakika
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Dere Yatağına Düşen İnek Kurtarıldı

07.07.2026 18:44
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Elazığ'da dere yatağına düşen inek kepçe ile kurtarıldı ve sahibiyle buluşturuldu.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dere yatağına düşen inek kepçeyle kurtarıldı.

Aşağımirahmet köyü kırsalında otlayan bir inek, dere yatağına düştü.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ayaklarının zedelendiği görülen hayvan, kepçeye bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Traktörün römorkuna konulan inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Elazığ, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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