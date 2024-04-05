Derebucak ilçesinde elektrik akımına kapılan leylek tedaviye alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Derebucak ilçesinde elektrik akımına kapılan leylek tedaviye alındı

Derebucak ilçesinde elektrik akımına kapılan leylek tedaviye alındı

Derebucak ilçesinde elektrik akımına kapılan ve yaralanan bir leylek, ilçe sakinleri tarafından fark edildi. Durumu Beyşehir Milli Parklar Şefliğine bildirilen leylek, görevliler tarafından tedavi edilmek üzere teslim alındı. Leyleğin tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

05.04.2024 15:58  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derebucak ilçesinde elektrik akımına kapılması sonucu yaralanan leylek tedaviye alınacak.

Uçamayan ve yaralanan leyleği yol üzerinde fark eden ilçe sakinlerinden Hüseyin Taşdere, durumu Beyşehir Milli Parklar Şefliğine bildirdi.

İlçeye gelen görevliler, yaralı leyleği tedavisi için teslim aldı.

Leyleğin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Beyşehir, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derebucak ilçesinde elektrik akımına kapılan leylek tedaviye alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Akseki'de çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
    16:21 Akseki'de çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

    Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Havva Özen, kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köpeklerin sahibi gözaltına alındı. Ölen kadının oğlu, köydeki çobanların köpeklerine gerektiği gibi bakmadığını ve yetkililerin gereken önlemleri almasını istedi.

  • Kdz. Ereğli İtfaiye Ekipleri Özel Bireyleri Ağırladı
    16:19 Kdz. Ereğli İtfaiye Ekipleri Özel Bireyleri Ağırladı

    Kdz. Ereğli'de itfaiye ekipleri, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde ilçedeki özel kurumlarda eğitim gören özel bireyleri ağırladı. Özel çocuklar, bir de yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü, özel bireyleri itfaiyeci olarak ağırlayarak, çalışmaları hakkında sunum yaptı ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Günün sonunda ise özel itfaiyecilere mantı ikramında bulunuldu.

  • AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun göreve başladı
    16:18 AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun göreve başladı

    AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun, görevi AK Partili Osman Haşimoğlu'dan devraldı. Altun, belediye binasında düzenlenen törende, emeklerinden dolayı Osman Haşimoğlu'na teşekkür etti.

  • Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Mazbatasını Aldı
    16:17 Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Mazbatasını Aldı

    Elazığ'da 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mazbatasını aldı. Şerifoğulları, seçim sonuçlarının demokrasi zaferi olduğunu belirterek, şehre yapacakları hizmetlerin gururuyla çalışacaklarını söyledi.


14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:38 İYİ Parti’de kurultay tarihi belli oldu İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:46 Beyoğlu’nda korkutan yangın Bitişik iki binadan alevler yükseldi Beyoğlu'nda korkutan yangın! Bitişik iki binadan alevler yükseldi
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
13:14 Olaylı maçın yankıları sürüyor Trabzonspor’dan Tahkim Kurulu’na başvuru Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru
12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 16:22:13. #1.13#
SON DAKİKA: Derebucak ilçesinde elektrik akımına kapılan leylek tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement