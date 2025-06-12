Derebucak'ta genç kazayla hayatını kaybetti

Konya'nın Derebucak ilçesinde kaybolan kurbanlığını ararken, kayalıklar arasında dengesini kaybederek düşen ve bu esnada yanındaki tüfeğin de düşerek ateş alması sonucu hastanede vefat eden 28 yaşındaki genç toprağa verildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ailesi tarafından cenazesi alınan 10 aylık evli Yasin Ali Yukarıtaban, Gencek Mahallesine getirildi.

Yukarıtaban, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.