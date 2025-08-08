Derebucak\'ta Kaza: 5 Yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Derebucak- Antalya kara yolunda R.K. yönetimindeki otomobil, Gembos Ovası mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki M.K. G.K, Y.E.K. ve Y.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.