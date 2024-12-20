Derecik Şelalesi'nde Buz Güzelliği

Derecik Şelalesi'nde metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu
Muş'ta donmuş şelalede görsel şölen
MUŞ - Sibirya soğuklarının yaşandığı Muş'ta derecik şelalesi tamamen buz tutarken şelalede oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları ise dikkat çekti.
Muş'ta son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle nehir, dere, gölet, çeşme ve şelaleler buz tuttu. Muş'ta hava sıcaklığının sıfırın altında düşmesiyle merkeze 15 km uzaklıkta ki Derecik Köyünde donan şelalede metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları oluştu. 6 metre uzunluğunda ki bu şelalede oluşan buz sarkıtları adeta görsel şölen sunuyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şelale, ziyaretçilerini bekliyor.
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