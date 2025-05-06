Derecik'te Fırtına Seraları Vurdu

Derecik'te şiddetli fırtına: Seralarda maddi hasar oluştu

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına birçok serada ciddi hasara neden oldu.

Derecik ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli fırtına, tarım alanlarında zarara yol açtı. Sert rüzgarların etkisiyle birçok serada ciddi hasar meydana gelirken, çiftçiler maddi kayıplarla karşı karşıya kaldı.

"Yetkililerden destek bekliyoruz"

Derecik'te yaklaşık dört yıldır tarımcılıkla uğraştığını ifade eden Ahmet Elikırık, "Dün akşam yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle sera alanlarımız büyük zarar gördü. Toplamda dört seramız ağır hasar aldı" dedi.